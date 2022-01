Portare la salute in tavola a volte è più semplice di quanto non si pensi e non si rinuncia di certo al gusto. Basta ad esempio un semplice trucco ai fornelli per fare delle uova strapazzate light cremose, leggere e davvero squisite.

Un primo piatto buono e sostanzioso è anche la pasta alla brontese, unica grazie a un ingrediente ricco di vitamina B6. Originaria della Sicilia, questa pasta varrebbe oro per il sistema nervoso e per quello immunitario. Ecco qual è l’ingrediente che la rende così speciale e come prepararla al meglio.

Proprietà del pistacchio verde di Bronte DOP

L’ingrediente buono e salutare in grado di trasformare anche un semplice piatto di pasta è il pistacchio verde di Bronte DOP. Questa speciale varietà di pistacchio si produce in particolare a Bronte, comune siciliano da cui prende il nome.

Oltre a essere delizioso, questo pistacchio è anche ricco di vitamina B6, infatti ne contiene circa 1,89 grammi ogni 100 di pistacchi. La vitamina B6 è preziosa perché stimolerebbe le funzioni cerebrali e avrebbe una funzione preventiva dell’invecchiamento. Inoltre, avrebbe un ruolo importante per le difese immunitarie e la formazione di ormoni e globuli bianchi e rossi.

Si può quindi sperimentare una vera delizia grazie ai pistacchi verdi di Bronte DOP da assaporare nella pasta alla brontese.

Esplosione di gusto e vitamina B6 con la pasta alla brontese che manterrebbe il cervello giovane e attivo

Per preparare la pasta alla brontese per 2 persone serviranno:

140 grammi di pasta a piacere;

80 millilitri di panna da cucina;

80 grammi di pancetta;

pistacchi verdi di Bronte DOP quanto basta;

mezza cipolla;

sale grosso e pepe quanto basta.

In una padella antiaderente, far rosolare la pancetta tagliata a striscioline con mezza cipolla tritata molto fine. Intanto, tritare nel mixer i pistacchi sgusciati e cuocere la pasta in abbondante acqua salata.

Aggiungere nella padella la granella di pistacchi e, appena sono leggermente tostati, versare la panna. Abbassare il fuoco per non far bollire la panna, aggiungere la pasta scolata e farla saltare in padella. Mescolare bene, spegnere il fuoco e servire con una spolverata di pepe e di parmigiano grattugiato a piacere.

Dopo aver sperimentato una vera esplosione di gusto e vitamina B6 con una scorpacciata di pasta alla brontese, potrebbe aiutare contro l’acidità di stomaco questa tisana fai da te fonte preziosa di vitamine A e C.

Approfondimento

Tenero e leggero questo polpo con patate cotto in questo modo in soli 8 minuti mantiene sapore e nutrienti