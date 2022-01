Oramai febbraio è alle porte, il mese dell’amore con il tanto atteso San Valentino per gli innamorati e altrettanto detestato dai single.

Purtroppo, però, c’è un segno zodiacale che proprio in quel periodo potrebbe vivere un San Valentino difficile a causa della Luna in opposizione. Non bisognerebbe comunque farsi prendere dalla negatività, sta infatti a noi mantenere un atteggiamento positivo anche nei momenti più difficili.

Allo stesso tempo, ci sarà un altro segno che invece potrebbe vivere un febbraio indimenticabile, circondato dall’amore. Per prima cosa, Cupido potrebbe fare breccia nel cuore di questo segno zodiacale che vivrà un anno d’amore travolgente dopo un 2021 altalenante.

In particolare, febbraio dovrebbe essere un mese molto positivo per il segno della Vergine, che potrebbe vedere la luce dopo un lungo periodo complicato.

Si tratterebbe di un uragano di emozioni in vista per questo segno zodiacale che potrà vivere al meglio questo mese d’amore e serenità.

Dalla sua parte, infatti, saranno Plutone, Marte, Venere, Mercurio e Urano, che gli porteranno un periodo di amore da vivere appieno.

Chi ha una relazione lunga e stabile alle spalle potrebbe azzardare una proposta di matrimonio o valutare l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. Ci potrebbero quindi essere dei grandi passi avanti nella relazione, con un periodo di bellissime emozioni.

Un uragano di emozioni in vista per questo segno zodiacale grazie a questi 5 pianeti favorevoli in amore

Questo vale anche per chi è single e ha concluso da poco una relazione perché, grazie al suo atteggiamento propositivo, riuscirà a guardare avanti.

Mantenendo così il cuore aperto, si potrebbero fare dei piacevoli incontri che nel tempo potranno portare ad un’evoluzione amorosa.

Chi vive invece un periodo di crisi nella relazione, grazie all’amore ancora presente, potrebbe finalmente ritrovare il feeling che sembrava perso, con la complicità di San Valentino.

Infatti, proprio dalla metà del mese in poi si potrebbe finalmente ritrovare l’armonia nella coppia vivendo una vera e propria luna di miele.

Maggiori informazioni

I single dovrebbero però prestare particolare attenzione ai nuovi incontri, soprattutto per chi è in cerca di una relazione importante.

Bisognerebbe cercare di conoscere meglio la persona che si ha davanti, invece di buttarsi subito in un’altra relazione, per non rischiare di rimanere feriti.

Nel caso in questo periodo non si riuscisse a trovare l’anima gemella, l’estate potrebbe rivelarsi invece il mese giusto per chi è in cerca d’amore.

Lettura consigliata

È incredibile ma quasi nessuno conosce i colori portafortuna per ogni segno zodiacale