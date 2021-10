Parliamo di moda e di come vestirci bene per apparire belle, in ordine e super chic. Anche con una felpa!

Ormai la felpa ha perso la sua “funzione” dal momento in cui si utilizza non solo per lo sport. E infatti non c’è guardaroba in cui questa non sia presente.

La felpa è ormai diventata un must have e, a parte l’estate, si indossa tutto l’anno grazie ai vari tessuti in cui possiamo trovarla. Ciò nonostante, ci sono felpe e felpe. E non tutte stanno bene in base al nostro fisico né alla nostra età. Ecco dunque come vestirsi bene anche indossando una felpa per essere alla moda a tutte l’età. Vedremo quali felpe scegliere tenendo in considerazione questi due fattori non indifferenti.

In base al fisico

Iniziamo con le felpe con la zip. Queste sicuramente sono comode e versatili ma hanno un difetto. Essendo sagomate possono creare l’effetto pancetta. Dunque non sono adatte per le persone in carne perché andrebbero ad accentuare sia la pancia che i rotolini.

Proseguiamo con le felpe corte. Queste possono aiutare a slanciare la silhouette, specialmente qualora le abbinassimo a pantaloni o jeans a vita alta. Dunque oltre alle persone magre, andrebbero bene anche per le donne curvy ma se abbiamo fianchi e glutei abbastanza larghi sono sconsigliati. Inoltre, se abbiamo le gambe lunghe e il busto più corto, queste felpe accentueranno otticamente questa differenza.

Le felpe lunghe con tasche. Queste donano particolarmente a chi è abbastanza alta, al contrario le donne di bassa statura potrebbero indossare la felpe lunga come se fosse un vestito e abbinare degli anfibi o stivali lunghi.

Felpe con cappuccio. Comode, alla moda e versatili, l’unica pecca delle felpe con cappuccio è che accentuano il seno qualora lo volessimo un po’ nascondere perché voluminoso. Inoltre chi ha un fisico morbido, il peso del cappuccio, oltre a rendere aderente sul petto la felpa, rende il collo meno visibile. Risultato? Rischiamo di vederci tozze.

Come vestirsi bene anche indossando una felpa per essere alla moda a tutte l’età

Sotto il profilo dell’età, invece, non c’è da dire molto perché le donne di tutte le età possono indossare una felpa. L’unica cosa da tenere presente è il fisico di ciascuna. Chi l’ha detto che una donna di 50 anni non possa indossare una felpa corta con dei bei jeans a vita alta?

Chi lo dice che una donna di 60 anni non possa indossare una felpa come vestito? La felpa, dunque, si può utilizzare a qualsiasi età. Anzi renderà ancora più giovane chi non dimostra la sua età e renderà più trendy chi ha uno spirito libero e giovanile.