Le cime di rapa: i benefici di questo alimento e come pulirle prima dell’utilizzo

Nella nostra alimentazione integrare le verdure è molto importante. Questo perché contengono tantissime vitamine e sali minerali che sono essenziali per la nostra salute.

In particolar modo oggi andremo a conoscere un alimento che è molto amato soprattutto per la realizzazione di primi piatti, ovvero le cime di rapa. Hanno un sapore molto particolare, proprio per questo piacciono. Ovviamente non a tutti, in quanto essendo un po’ amarognole potrebbero non piacere.

Valori nutrizionali

Le cime di rapa vantano un profilo nutrizionale davvero eccellente. Vengono molto consigliate in una dieta in quanto hanno un apporto calorico veramente basso. Su 100 grammi di prodotto ci sono solo 27 kcal. Gli altri valori nutrizionali sono i seguenti:

3 g di proteine;

0,4 g di grassi;

3 g di carboidrati;

3 g di fibre.

Sono presenti anche fosforo, calcio, magnesio e vitamina A e C.

Le cime di rapa: i benefici di questo alimento e come utilizzarle in cucina

Come possiamo notare dai valori nutrizionali, hanno una percentuale di grasso veramente bassa. Questo spiega il perché vengono consigliate in un regime dietetico, come dicevamo prima. Oltre a questo però il consumo di cime di rapa, sembrerebbe essere correlato a numerosi benefici sulla salute dell’uomo. Proprio per questo motivo andrebbero consumate più spesso.

Le proprietà

È un alimento che presenta tantissimi antiossidanti. Questi permettono di allontanare i radicali liberi, che sono causa di insorgenza di alcune forme di malattie. Inoltre consentono anche di bloccare i processi infiammatori, in quanto sono

antinfiammatori. I soggetti diabetici possono consumare tranquillamente questo alimento, in quanto le cime di rapa andrebbero a mantenere normali i livelli di glicemia nel sangue. Consigliati anche per i soggetti con malattie cardiovascolari. La presenza di vitamina A e C è anche molto importante, in quanto vanno a migliorare la vista e rafforzano il sistema immunitario.

Pulizia e utilizzo

Abbiamo detto che le cime di rapa vengono utilizzate molto per la realizzazione di primi piatti. Famosissime sono le orecchiette con acciughe e cime di rapa. Un po’ di pangrattato e piccante ed esce fuori un primo piatto da far leccare i baffi. Importante però è anche saper pulire bene quest’ortaggio, in quanto potrebbero esserci sopra germi e batteri. Dopo che si sono lavate bisognerà inoltre anche eliminare il fusto e le foglie più larghe.

Una volta che sono state ripulite per bene è consigliabile fare un altro risciacquo. Per lavare le verdure possiamo utilizzare acqua e bicarbonato oppure l’amuchina per alimenti, che igienizza a fondo. Le cime di rapa possono essere utilizzate anche per fare contorni e secondi. Ottime sono le torte salate e rustiche oppure si possono utilizzare per arricchire il minestrone o i passati di verdura. È questo tutto quello che c’è da sapere sulle cime di rapa: i benefici e tutte le proprietà che possiedono.