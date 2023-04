Nella cucina di tutti i giorni, spesso non ce ne rendiamo anche conto, ma andiamo ad utilizzare molti alimenti che in realtà hanno delle proprietà terapeutiche sul nostro organismo. Proprio per questo è importante conoscere ogni proprietà di tutto ciò che mangiamo.

Oggi parliamo dell’aglio. L’aglio viene utilizzato principalmente come spezia, per dare maggiore sapore al piatto che stiamo preparando. In realtà c’è chi preferisce consumarlo anche da solo per i benefici che presto vedremo.

Valori nutrizionali

Partendo già dai valori nutrizionali, possiamo notare come questo alimento sia davvero ottimo. Apporta, su 100 grammi, solo 40 kcal. Ciò significa che è un alimento a basso contenuto calorico e può essere usato tranquillamente anche durante una dieta ipocalorica. Oltre a questo i suoi valori sono:

80 g di acqua;

0,9 g di proteine;

8 g di zuccheri;

3 g di fibre;

5 mg di vitamina C;

600 mg di potassio.

Come altre vitamine e sali minerali contiene anche la niacina, la tiamina e il fosforo, sodio e ferro.

L’aglio: le proprietà terapeutiche e quanto se ne può mangiare al giorno per stare bene

Soffermandoci sui suoi valori nutrizionali noteremo la presenza di una vitamina molto importante ma anche di un sale minerale altrettanto fondamentale per il nostro organismo.

Il ruolo della vitamina C

La vitamina C è considerata una vitamina molto importante in quanto collabora alla salute dei nostri vasi sanguigni. Non fa solo questo, infatti mantiene anche la salute di denti e ossa e facilita l’assorbimento del ferro. Di conseguenza chi mangia l’aglio dovrebbe “acquisire” tutte queste proprietà che derivano dalla vitamina C. Inoltre è risaputo come quest’ultima collabora in maniera molto importante sul rafforzamento del sistema immunitario.

Le altre proprietà

Dell’aglio possiamo dire essere un potente antinfiammatorio. Va a ridurre notevolmente l’insorgenza di alcune malattie causate proprio da processi infiammatori. Proprio per questo motivo viene consigliato. L’aglio contiene l’allicina, un antibiotico naturale.

Va infatti a combattere i batteri ed è per questo che viene definito un alimento antibatterico. Tra le altre proprietà curative si può dire che l’aglio è consigliato ai soggetti diabetici. Va a ridurre notevolmente, infatti, i livelli di glicemia nel sangue. Stessa cosa vale per il colesterolo, può essere consumato tranquillamente da chi soffre di colesterolo alto in quanto tende ad abbassarlo. Per beneficiare di tutti questo effetti bisognerebbe consumare almeno 2 spicchi di aglio al giorno, a crudo e meglio se tritati, in modo che si liberi del tutto l’allicina. Ed ecco tutto quello che c’è da sapere sull’aglio: le proprietà terapeutiche e quanto se ne può consumare.

È vero che ha un sapore molto forte e che viene difficile poi togliere l’alito pesante, ma forse è anche vero che il gioco ne vale la candela.

