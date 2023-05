È uno dei colori preferiti della conduttrice: ecco come lo indossa Maria De Filippi ed è assolutamente da provare

Negli anni l’abbigliamento di Maria De Filippi è diventato sempre più curato e di tendenza. Nonostante ciò la conduttrice mantiene la sua sobrietà. Non a caso durante la puntata pomeridiana di Uomini e Donne indossa jeans, tute e scarpe da ginnastica. Pochi lo crederebbero, ma nonostante la forte personalità, la conduttrice ama un colore tenue e delicato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una delle conduttrici italiane più note è certamente Maria De Filippi. Negli anni la De Filippi si è dimostrata sempre più vicina al pubblico, grazie anche alle sue trasmissioni. Donna dal forte temperamento, si è dimostrata negli ultimi anni tenera e comprensiva all’interno di Amici. Allo stesso modo, con il tempo è cambiato anche il suo modo di vestire. Meno formale e più sportiva, soprattutto alla conduzione di Uomini e Donne ed elegantissima a C’è posta per te. Inaspettatamente abbiamo scoperto dai suoi outfit, che il rosa è uno dei colori preferiti della conduttrice. Una tinta che la De Filippi indossa spesso e con abbinamenti diversi.

Ecco i suggerimenti per abbinare al meglio il rosa

Innanzitutto l’uso del colore rosa non è circoscritto ad un periodo dell’anno in particolare. Al contrario è una tinta che può essere tranquillamente sfoggiata sempre. Esistono varie sfumature di questo colore, possiamo utilizzarne una per ogni stagione. Ad esempio durante il periodo invernale l’ideale è un bel rosa intenso, vicino al fucsia. Indubbiamente non passeremo inosservate. Durante la stagione autunnale abbiamo un richiamo ai colori del periodo. Ad esempio un rosa pesca ricorderà le foglie secche color arancio. Subito dopo, in primavera iniziamo a scoprirci. Un bel rosa carne è assolutamente da provare. In estate invece, si sa, vincono i colori chiari e delicati.

La scelta ideale è un rosa confetto, fresco e delicato. In questo senso, nessun capo d’abbigliamento disdegna questo colore. Vestiti, camicie, scarpe, gonne e tailleur, tutto in rosa. Possiamo sperimentare un tono su tono, contrasti netti o sfumature delicate. Tutto è possibile con questo colore che non passa mai di moda, ma è una delle tinte di questa estate 2023.

È uno dei colori preferiti della conduttrice: ecco come lo indossa Maria De Filippi

Maria De Filippi conserva il suo stile sobrio ed elegante. Quotidianamente la vediamo indossare a Uomini e Donne un abbigliamento comodo e sportivo. Mentre cambia look per condurre le altre trasmissioni, come ad esempio C’è posta per te o Amici. Nell’ultimo periodo la De Filippi ha espresso l’amore verso chiari e delicati. Tra questi il rosa. Non è infatti passato inosservato uno dei suoi ultimi outfit.

Due settimane fa, durante la conduzione del serale di Amici ha indossato un completo davvero elegante. Tailleur e pantalone a zampa di elefante color rosa salmone. Il completo firmato Hebe Studio del valore di 835 euro, ha impreziosito e addolcito la figura di Maria. Nell’ultima puntata la conduttrice ha invece scelto un completo di colore bianco. Non ci resta che attendere la prossima puntata di Amici.