La tosse può avere diverse cause ma vediamo come sedarla o calmarla con rimedi naturali e con i farmaci di più comune utilizzo.

Soprattutto in inverno, molti di noi, si trovano ad affrontare i soliti problemi di salute. Tra i più frequenti abbiamo la tosse e il raffreddore. La prima diventa davvero insidiosa quando non passa dopo alcune settimane e non accenna a calmarsi. Essa, talvolta può essere causata dallo stesso raffreddore, altre volte, invece, da altre patologie più serie. Pertanto, se persiste, non va sottovalutata ed è consigliabile condurre delle indagini più accurate, dopo essersi rivolti ad uno specialista. Strano da dirsi ma la tosse è un meccanismo di difesa del nostro corpo, che interessa tutto l’apparato respiratorio.

Essa permette, infatti, di tener fronte alle secrezioni bronchiali e di rimuovere eventuali corpi estranei che ostacolano le vie respiratorie. Se è vero, però, che è un meccanismo di difesa, è vero anche che, come indicato, può essere sintomo di una malattia sottostante. Quindi, illustriamo di seguito quali possono essere le sue possibili cause.

Alcune cause comuni

Non è sempre facile individuare la causa diretta della tosse, poiché è un sintomo comune a diverse patologie. Tuttavia, tra le cose più diffuse, di carattere polmonare, abbiamo:

infezioni delle vie respiratorie , di natura virale o batterica;

, di natura virale o batterica; asma bronchiale ; bronchite cronica ;

; ; bronchiectasie.

Poi, tra le cause non direttamente collegate ai polmoni possono esservi:

disturbi a carico delle alte vie aeree ;

; patologie cardiache ;

; reflusso gastroesofageo ;

; problemi di natura allergica ;

; effetto collaterale di farmaci, come, ad esempio, quelli antiipertensivi.

Indicate quali sono le cause della tosse, vediamo cosa possiamo fare, a livello domestico, per farla calmare.

Le cause della tosse e i consigli da seguire se non si calma e non passa

Di certo, come indicato, se la tosse persiste occorre rivolgersi al medico per effettuare delle indagini più appropriate. Naturalmente, talvolta, possiamo risolvere o sedare la tosse, ricorrendo semplicemente a dei farmaci, come i mucolitici se è grassa. Si ricorrerà, invece, a sciroppi sedativi, in caso di tosse secca e stizzosa.

Si ricordi, però, che questi farmaci, pur trattando i sintomi, non risolvono le cause della tosse, se esse sono ultronee. Altri rimedi a cui ricorrere per stare meglio sono quelli naturali, come il ricorso al vapore, ossia ai classici suffumigi. I principi attivi che possiamo utilizzare, in questo caso, sono: l’anice, dalle proprietà balsamiche, antinfiammatorie ed espettoranti. Poi, abbiamo l’eucalipto, che oltre a quelle appena indicate, possiede anche proprietà antivirali e antisettiche. Ancora, potremmo utilizzare: fanfara, papavero, marrubio, malva, liquirizia, piantagine e tiglio.