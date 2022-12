Cosa fare contro otite, raffreddore e mal di gola, in arrivo con il grande freddo invernale

Cosa fare contro otiti, mal di gola e raffreddori, sia come cure mediche che ricorrendo a rimedi naturali molto efficaci. Vediamo, quindi, come agire tempestivamente.

Con il freddo tendiamo maggiormente ad ammalarci, contraendo otiti, raffreddori e mal di gola. Tant’è che questi ultimi sono considerati i tipici malanni dei mesi invernali. Tuttavia, a differenza di quanto si potrebbe credere, non è tanto il freddo a debilitare l’organismo. Invero, la maggiore permanenza negli ambienti chiusi con poco ricambio di aria favorisce i contagi. Ciò, non molto diversamente di quanto accade per le pandemie. Soffermiamoci, adesso, in particolare sulle infezioni alle vie respiratorie ed in specie su quelle alla gola.

Esse sono, prevalentemente, di origine virale e pertanto vengono trattate mediante l’utilizzo di antipiretici, antidolorifici e, talvolta, antibiotici. Questi ultimi vengono prescritti quando l’infezione è di carattere batterico, cosa che ricorre nel 20% dei casi. I sintomi, in questo caso, sono: presenza di placche, febbre e dolori alla gola. Quando, poi, l’infezione è abbastanza forte e si verificano dei rigonfiamenti, allora il medico può consigliare anche l’utilizzo di farmaci a base di cortisone.

Come assumere i farmaci in maniera corretta

Quando il medico prescrive i farmaci per contrastare le infezioni legate ai malanni invernali, è molto importante rispettare la posologia. Questo significa che i tempi e le dosi indicate devono essere seguite per evitare lo sviluppo della resistenza del virus all’antibiotico. Altra malattia abbastanza frequente è l’otite, molte volte provocata da infiammazioni risalenti al periodo infantile. Essa è caratterizzata da un accumulo di secrezione nell’orecchio medio e da una sensazione di chiusura di esso. Può essere, inoltre, accompagnata da febbre e dolore, fino ad uno stato cronico, in cui può essere a rischio il timpano.

Questo potrebbe rompersi, dando luogo alla necessità di un intervento chirurgico tempestivo. Vediamo, quindi, cosa fare contro l’otite. Generalmente, se trattasi di otite virale o batterica, viene prescritta una terapia antibiotica. Molto consigliati sono gli impacchi caldi, che alleviano il dolore, da fare direttamente sull’orecchio interessato. Inoltre, è consigliabile utilizzare dei tappi nel caso si pratichi piscina e asciugare accuratamente le orecchie dopo il bagno. Infine, durante la notte, sarebbe bene dormire con la testiera del letto lievemente sollevata, in maniera da favorire lo svuotamento delle tube di Eustachio.

Cosa fare contro otite, raffreddore e mal di gola, in arrivo con il freddo

Abbiamo visto cosa fare contro l’otite, ora vediamo un altro comunissimo acciacco dell’inverno, che è il raffreddore. Il primo consiglio da seguire è semplice, ossia quello di riposare, in modo che il corpo si rigeneri e si sviluppino le difese immunitarie. Poi, occorre idratarsi, bevendo acqua, tisane e succhi naturali. Questo perché anche idratare la gola e il resto del corpo aiuta a guarire prima. In più, molto valido è il ricorso ai suffumugi, un rimedio della nonna che serve a scaricare il raffreddore. Il vapore, infatti, aiuta a riaprire le vie aeree, alleviando la pressione sinusale. Infine, il medico potrà prescrivere dei farmaci da banco, specifici per il raffreddore, che aiutano la guarigione.