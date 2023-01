Fai la lavatrice sempre a quest’ora: risparmierai una montagna di soldi sulla bolletta!

Dopo il Caro bollette sempre più persone si chiedono come ridurre i costi della luce. Per fortuna puoi farlo adottando dei piccoli accorgimenti, specialmente in merito all’utilizzo degli elettrodomestici cui ricorri più frequentemente. Tra questi rientra sicuramente la lavatrice. Seguendo il trucchetto che ti diremo potrai usarla riducendo di molto i costi. Scopri come!

La lavatrice rappresenta certamente una spesa minore rispetto ad altri elettrodomestici, come il climatizzatore. Tuttavia, ti sarà utile sapere che è possibile risparmiare quando la utilizzi. Per farlo è importante che tu segua il consiglio che ti daremo: fai la lavatrice solo durante la fascia oraria che ti suggeriremo.

In quale fascia oraria accendere la lavatrice

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha istituto delle fasce di costo in base agli orari in cui l’energia elettrica è più richiesta dai consumatori:

la fascia F1 conta i giorni compresi tra il lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19 ed è la più costosa;

la fascia F2 va dal lunedì al venerdì ma gli orari sono dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, più il sabato dalle 7 alle 23;

la fascia F3 è dal lunedì al sabato dalle ore 23 alle 7 e include tutti i giorni festivi, domeniche incluse.

I giorni e gli orari migliori per fare la lavatrice sono dunque della fascia F2 e la fascia F3. Questo consiglio non è valido in caso tu abbia sottoscritto un contratto di fornitura monorario, che fa sì che il prezzo dell’energia sia lo stesso a prescindere dal giorno o dall’ora in cui la consumi.

Fai la lavatrice sempre a quest’ora e ricorda di attivare il programma ECO per risparmiare sulla bolletta

Se vuoi risparmiare un quantitativo di energia compreso tra il 30 e il 40% ti consigliamo di attivare il programma ECO, qualora la lavatrice lo preveda. In questo modo potrai ridurre ulteriormente il suo impatto sulla tua bolletta della luce.

Prestale una buona manutenzione, puoi farlo anche con un rimedio della nonna (e non è l’aceto!)

Assicurati sempre che la lavatrice funzioni al massimo delle sue possibilità. In questo modo potrai evitare di lavare troppo spesso i panni.

All’incirca una volta al mese, effettua un lavaggio a vuoto usando dell’acido citrico. Così non solo farai funzionare meglio la lavatrice ma ti assicurerai anche che duri molto a lungo e di non doverla sostituire o far riparare troppo presto. Il procedimento è molto semplice. Ti basta sciogliere 150 grammi di acido citrico in un 1 litro di acqua e versarlo nella vaschetta.

Come anticipato, non ti resta che effettuare il lavaggio a vuoto. Evita di usare l’aceto per la manutenzione della lavatrice, poiché a lungo andare potrebbe danneggiarla.

