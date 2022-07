Le caratteristiche che permettono di distinguere un gelato artigianale buono e che non faccia male alla salute da uno di scarsa qualità

Il gelato è un gustoso dolce che piace sia agli adulti che ai bambini e ormai è mangiato in inverno ed in estate. I frigoriferi dei supermercati ne offrono di tanti gusti e marche e, specialmente in estate, le strade traboccano di gelaterie che sfornano gelati a volontà. Come tutti gli alimenti, anche il gelato può nascondere dei tranelli che solo un occhio attento ed esperto può notare. Può essere infatti di scarsa qualità, contenere troppi zuccheri o grassi idrogenati, coloranti e conservanti.

In questo articolo evidenziamo alcune delle caratteristiche che permettono di distinguere un gelato artigianale buono da uno di scarsa qualità.

Il gelato si scioglie subito, impiega troppo tempo per farlo o causa sete

Se il gelato è resistente a sciogliersi potrebbe esser preparato con troppi prodotti chimici. Se si scioglie immediatamente non è un indizio positivo, perché vorrebbe dire che ha un alto contenuto di zuccheri.

Un buon gelato e di qualità non può far venire troppa sete! Quando mangiamo dei cibi troppo elaborati, il nostro corpo ci chiede acqua per digerire ciò che si è mangiato. Quindi, anche in questo caso il gelato è preparato con prodotti poco naturali.

Causa senso di sazietà e gonfiore

Se dopo aver gustato un gelato avvertiamo un forte senso di sazietà, come se avessimo mangiato un grosso piatto di pasta allora il gelato appena mangiato non è di qualità.

Potrebbe essere stato preparato con prodotti non naturali.

Ha una forma “a montagna” e colori troppo sgargianti o spenti

Se notiamo dei gelati esposti in vetrina con una forma “a montagna’” meglio diffidare. Nella vaschetta il gelato non deve mai superare la linea del freddo, perché ciò implicherebbe un’alterazione batterica del prodotto. Se ci troviamo di fronte a gelati a forma di montagna e che traboccano dalle vaschette, si tratta di prodotti con scarsa qualità, ricchi di grassi o di miglioratori.

Meglio diffidare dai gelati dai colori troppo accesi, troppo lucidi o opachi. Potrebbe trattarsi di prodotti troppo vecchi oppure con troppi grassi.

Presenta della granella di ghiaccio

Se mangiando un gelato notiamo la presenza di piccole granelle di ghiaccio all’interno del gelato, vuol dire che questo è stato scongelato e poi ricongelato.

L’ultima caratteristica di cui tenere conto è il suo sapore. Se è grasso e untuoso, come se contenesse burro, è un segnale che in quel prodotto sono stati immessi troppi grassi idrogenati.

