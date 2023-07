Le borse più glamour dell’estate: 3 modelli comodi e di tendenza da indossare con sneakers, sandali e tacchi

Nuovi materiali, modelli che tornano di moda e colori pazzeschi. Ecco le borse super cool dell’estate da abbinare a qualunque tipo di outfit e che stanno spopolando. Scopriamo 3 modelli di tendenza e come abbinarli.

Le borse sono uno degli accessori più importanti del guardaroba femminile. Non solo per la loro utilità ma anche perché riescono a rendere particolare e unico anche l’outfit più semplice.

Da sempre sono considerate degli oggetti prettamente femminili, anche se negli ultimi anni la bag per lui sta riscuotendo molto successo.

Le case di moda ci propongono ogni stagione delle borse sempre diverse, nei colori, nei materiali e nelle forme.

Mini bag oppure oversize. Di pelle, di cuoio o realizzate con dei materiali di riciclo. Disponibili nel classico nero ma anche nei colori fluo o pastello.

Modelli pratici e funzionali per affrontare la vita di tutti i giorni ma anche modelli ricercati da sfoggiare nelle occasioni speciali.

Le borse più glamour dell’estate? Ecco quelle che non possono mancare nel tuo armadio

Per essere alla moda, quali borse non possono mancare nella tua collezione?

Per l’estate 2023 devi assolutamente avere la bucket bag. La borsa a secchiello è un vero must estivo. Una bag senza tempo ma che ogni anno si rinnova, si arricchisce di dettagli e diventa sempre più bella. Il primo modello fu progettato da Luis Vuitton e aveva lo scopo di proteggere le bottiglie di champagne.

Oggi la borsa a secchiello non può mancare nella tua collezione. Un accessorio perfetto per l’ufficio e, nella versione gioiello, anche per la sera.

Il denim è uno dei tessuti più utilizzati. Quest’anno, poi, sono tornate di moda sia le gonne che le camicie in jeans. Le borse in denim sono pratiche e comode. Possiamo sceglierle in tantissimi modelli e lavaggi.

Borse di ispirazione anni 2000 ma rinnovate e rese attuali. Ogni brand, da quelli luxury a quelli low cost, ha proposto il proprio modello.

Abbinare la borsa in jeans è davvero semplicissimo. Un accessorio che sta bene proprio con tutto, anche con un look total denim.

Non solo al mare

Se pensi che la borsa di paglia si possa usare solo al mare, ti sbagli di grosso. Oggi le borse di paglia sono talmente cool e di tendenza che si devono obbligatoriamente utilizzare anche in città.

Una bag tra le più desiderate e acquistate. Da abbinare proprio a tutto e a qualunque tipo di scarpa (sneakers, sandali e tacchi). Queste sono le borse più glamour dell’estate e si sfoggiano con semplicità. Ma le bag di paglia si abbinano perfettamente anche a degli outfit più sofisticati.

Paglia nera, rosa shocking, oppure con charms e gioielli. Ma anche mini o extra large. Insomma, le borse di paglia sono un acquisto irrinunciabile e da sfoggiare tutto il giorno.

