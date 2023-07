Basta con la solita insalata di patate e fagiolini: prova questa variante speciale proposta da Diletta Secco

L’insalata di patate e fagiolini è un vero must dell’estate. Un piatto delizioso da gustare freddo. Perfetto da portare in ufficio ma anche in spiaggia. Ma hai mai preparato questo contorno seguendo la ricetta di Diletta Secco? Ecco una versione davvero sfiziosa e facile da preparare. Te ne innamorerai subito.

Vediamo quali sono gli ingredienti e i passaggi principali

Per contrastare il caldo, in estate, si prediligono dei piatti semplici, freddi e soprattutto si utilizzano i prodotti di stagione. In particolare, frutta e verdura fresca, saporita e colorata.

Pensiamo ai fagiolini, croccanti e saporiti, tipici della stagione calda. Puoi cucinarli in tantissimi modi e sono un vero toccasana per il tuo intestino, grazie alla presenza delle fibre. Da non sottovalutare il bassissimo apporto calorico: circa 31 calorie ogni 100 g.

I fagiolini sono leggeri, sfiziosi, ricchi di acqua e sono buonissimi sia con la carne che con il pesce. Puoi lessarli e insaporirli con olio EVO o limone, oppure cucinarli con del pomodorino fresco e condire gli spaghetti.

Un classico piatto estivo

Come non citare il classico contorno estivo patate e fagiolini. Una combinazione perfetta che piace sia ai grandi che ai bambini. Un piatto fresco che puoi preparare anche in anticipo, portare in ufficio ma anche al mare.

L’insalata di patate e fagiolini è il piatto tipico dell’estate. Ma vuoi renderlo ancora più buono? Allora segui la ricetta di Diletta Secco.

Diletta è una bravissima food content creator appassionata di cucina. La giovane ragazza ha un seguito davvero incredibile. Crea delle video ricette di circa un minuto, spiegando in maniera dettagliata tutti i passaggi da fare. Ma non solo, Diletta ama anche dare consigli su come mangiare sano ed evitare gli sprechi.

Basta con la solita insalata di patate e fagiolini: ecco la ricetta di Diletta Secco

Ma torniamo alla ricetta dell’insalata di patate e fagiolini. Diletta ci propone una variante davvero deliziosa aggiungendo una salsina vegana dal sapore incredibile.

Ma partiamo dall’inizio. È necessario pelare le patate e tagliarle a cubetti. Lava i fagiolini, elimina le estremità e tagliali a pezzetti. Versa le patate in acqua bollente, unisci il sale e l’aceto. Dopo qualche minuto, aggiungi i fagiolini e lascia cuocere.

Tutti i passaggi per preparare la maionese vegana

Ora passa alla preparazione della salsina di accompagnamento. Non è la solita maionese ma una versione vegana, facile da fare e che non impazzisce mai. Una vera delizia! Per prepararla Diletta Secco consiglia di utilizzare un contenitore stretto ma dai bordi alti.

Ecco il procedimento. Versa nel contenitore, 1 tazza di latte di soia, 2 tazze di olio di semi di girasole, un pochino di sale e un cucchiaino di aceto. Ora non ti resta che frullare tutti gli ingredienti (dal basso verso l’alto).

È arrivato il momento di mettere le patate e i fagiolini in una ciotola e unire delle olive taggiasche e della cipolla tagliata. Condisci con la maionese vegana e mescola. Non dimenticare il prezzemolo tritato finemente.

Quindi, basta con la solita insalata di patate e fagiolini, ma prova questa ricetta deliziosa e profumata. Perfetta per contrastare il caldo e da mangiare anche il giorno dopo.

