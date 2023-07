Come vestirsi per nascondere la pancia con stile: ecco 5 alleati che ti fanno sembrare più snella

Come vestirsi per nascondere la pancia-proiezionidiborsa.it

In estate non sai come vestirti per mascherare i rotolini sulla pancia? Evita gli abiti maxi che ti fanno sembrare più grossa! Ecco 5 trucchi che esaltano le forme.

Quando si ha qualche rotolino di troppo che non ci fa sentire a nostro agio spesso facciamo un grosso errore. Ci nascondiamo dentro maxi-abiti senza forma che non ci valorizzano per niente. Anzi, invece di farci un favore peggiorano solo la situazione. Le forme bisogna valorizzarle, cercando di spostare l’attenzione sui nostri punti forti. Ma come fare? Vediamo insieme 5 preziosi alleati che non possono mancare nel tuo armadio!

Alleati di tutte le donne, gli abiti a sirena e le tute jumpsuit

Chi l’ha detto che gli abiti a sirena stanno bene solo a chi è magra e snella? Questo particolare taglio è perfetto per tutte perché è aderente nelle zone giuste, busto e fianchi. Data la forma avvolgente e fasciante, comprime le pance più pronunciate e allargandosi sul basso crea effetto “a clessidra”. Il look perfetto per enfatizzare le curve, valorizzando i punti forti che chi è troppo magra non ha!

Anche le tute intere sono un’ottima soluzione per camuffare la pancia, soprattutto quella con la cintura. Se hai un punto vita stretto, utilizza una cintura sottile, altrimenti meglio una fusciacca. Lascia un po’ di tessuto morbido per creare movimento e via.

Gli accessori sono il segreto per distrarre l’attenzione dalla pancia e spostarla altrove. Scegli collane vistose, orecchini pendenti e bracciali importanti per attirare gli sguardi verso l’alto. Una borsa trendy o una sciarpa colorata possono essere ottimi alleati per creare un look accattivante e di tendenza.

Sì alle trame e a questo capo versatile per tutte le stagioni

Stessa cosa con le trame e le fantasie, super strategiche per creare una perfetta illusione ottica. Sì alle righe, ma a quelle verticali che sfinano la figura e ti fanno sembrare anche più alta. Altrimenti punta sulle stampe, molto di tendenza in questo momento. Attenzione solo a non esagerare, bilancia sempre il sopra con il sotto utilizzando un capo monocolore.

Come vestirsi per nascondere la pancia?

Per finire, il capo dell’estate che puoi indossare dove vuoi e come vuoi, il kimono. I kimono sono incredibilmente versatili e possono essere indossati in molteplici modi. Sono perfetti per nascondere la pancia in modo elegante e sofisticato. Scegli tessuti leggeri e fantasie vivaci per uno stile estivo al top.

Insomma, ecco come vestirsi per nascondere la pancia con stile in poche mosse. Gioca con i capi d’abbigliamento e non nasconderti dietro stoffe nere e senza forma. I modi per valorizzare il tuo corpo, qualunque esso sia, ci sono. Basta solo avere un po’ di gusto e sapere su quali capi puntare.

