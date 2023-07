Vuoi andare in vacanza senza fare un mutuo? Questa estate parti alla scoperta di 3 luoghi incredibili che costano poco!

L’Italia è ricca di destinazioni affascinanti che accontentano un po’ tutti. Mare, montagna, città d’arte e piccoli borghi medievali che sembrano di un’altra epoca. Se stai ancora cercando una meta per le tue vacanze, ecco qualche dritta. Prima di tutto, scegli posti meno affollati e turistici, così spenderai molto meno. Anche le destinazioni italiane hanno una stagionalità. Questo non significa che dovrai accontentarti di posti brutti e sperduti, anzi. Vediamo insieme 3 posti bellissimi ed economici che non hanno nulla da invidiare alle mete più conosciute.

Vuoi andare in vacanza spendendo poco in Italia? Scegli la Sicilia

Non solo Taormina, le Eolie, Favignana o Noto, vai nella bellissima Trapani. Se ami il mare cristallino, il buon cibo e le atmosfere autentiche, Trapani è la meta perfetta per te! Questa splendida città siciliana offre spiagge incantevoli e un’infinità di tesori da scoprire. Per risparmiare sul viaggio cerca voli o treni con almeno due settimane in anticipo e opta per un b&b. Una volta a Trapani, noleggia una bicicletta per esplorare la città e i dintorni a un prezzo accessibile. Un ottimo punto anche per passare una giornata a Favignana senza spendere un patrimonio.

Un altro posto meno gettonato per le vacanze estive è sicuramente Matera, in Basilicata. Se ami la storia e le atmosfere uniche, Matera è il posto ideale per te. Questa antica città rupestre nel cuore della Basilicata ti affascinerà con le sue abitazioni scavate nella roccia, chiamate “Sassi”. Una bella visita guidata nei Sassi e un aperitivo in questi particolarissimi siti hanno prezzi accessibili. Camminare attraverso i vicoletti stretti e labirintici ti farà sentire come se fossi tornata indietro nel tempo. Alloggiare a Matera e dintorni è abbastanza economico e da lì puoi raggiungere facilmente anche la Puglia.

La Meraviglia delle Marche, la splendida Urbino

Per finire, se ami l’arte e l’architettura invece di andare nelle solite città d’arte punta su Urbino. Questa piccola perla delle Marche offre storia, cultura e paesaggi mozzafiato senza costare un occhio della testa. Oltre al bellissimo centro storico, Urbino è anche circondata da incantevoli colline. Anche questa meta è perfetta come punto di snodo per visitare anche la costa. Pesaro, Rimini e la costa adriatica si raggiungono in 45 minuti. Un bel risparmio soggiornare qui piuttosto che nei luoghi costosissimi della movida del litorale adriatico!

Insomma, andare in vacanza in Italia spendendo poco è davvero possibile. Alcune mete anche piuttosto conosciute non hanno troppi turisti nel periodo estivo. Questo ti permettere di organizzare delle ferie low cost senza rinunciare al divertimento. Si possono vivere esperienze indimenticabili anche senza spendere un capitale.

