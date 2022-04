Il rincaro delle bollette ha sicuramente attirato l’attenzione di tutti noi. Vedendo i costi aumentare, infatti, moltissime famiglie hanno iniziato a preoccuparsi, cercando di trovare una via di risparmio solida ed efficiente. In questo caso, molti hanno dato il via a un vero e proprio piano di risparmio, guardando il consumo che facevano dei propri elettrodomestici. Per cercare, quindi, di abbassare i consumi sulle bollette e di non trovare cifre esorbitanti a fine mese, dobbiamo sicuramente attrezzarci. E, soprattutto, dobbiamo capire come agire per far sì che i costi scendano.

Consumi in casa, ecco come accorgersi degli errori e come intervenire per cercare di abbassare i costi al minimo indispensabile

Molti di noi, però, hanno effettivamente avuto dei problemi nel capire da dove iniziare per cercare di risparmiare sui consumi senza fare troppe rinunce. E, in questo caso, ci sono dei consigli efficaci che possiamo seguire. In questo nostro precedente articolo, per esempio, abbiamo mostrato 5 indicazioni da seguire per poter cercare di risparmiare al meglio. E ancora, in un altro articolo, abbiamo indicato uno tra gli elettrodomestici che consuma più energia e che quindi sarebbe meglio maneggiare con attenzione.

Le bollette salatissime saranno un lontano ricordo che sfumerà presto grazie a questo segreto che ancora non tutti conoscono

Oggi vediamo un altro modo ingegnoso ed efficiente per risparmiare sui costi. E in questo caso il segreto si trova proprio sul nostro cellulare. Esistono, infatti, delle app che possono tornarci più che utili e che potrebbero aiutarci ad abbassare i consumi. Per esempio, uno strumento molto interessante da sfruttare è senza ombra di dubbio Voltz. In questo caso, parliamo di un’applicazione gratuita che coinvolge in particolar modo le bollette di gas e luce. Il sito, infatti, in base ai nostri consumi, consiglia alcune offerte che potrebbero essere più convenienti per la vita che l’utente in questione conduce. Inoltre, sempre sul profilo di Voltz, è possibile monitorare i consumi e, di conseguenza, risparmiare con più facilità.

In alternativa, troviamo Tate, un’altra applicazione che consiglia tariffe convenienti in base ai costi usuali dell’utente. Anche in questo caso, la persona in questione avrà la possibilità di monitorare le spese direttamente sull’applicazione, rendendosi conto dei consumi che si producono in casa sua. Dunque, anche grazie a queste applicazioni, oltre ad altri accorgimenti da mettere in pratica, le bollette salatissime saranno un lontano ricordo che potrebbe non riguardarci più

