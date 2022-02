In casa, ci sono tanti aspetti a cui dobbiamo fare attenzione. La pulizia e l’igiene, per esempio, sono al primo posto della lista di molti di noi. Ma anche il risparmio e i consumi non scherzano. In tanti, infatti, hanno il terrore di ricevere bollette troppo alte a fine mese. E, per questo motivo, fanno di tutto per cercare di evitare di sprecare corrente nel proprio appartamento. Nonostante tutto l’impegno impiegato, però, ci sono alcune sviste molto comuni che potrebbero far alzare i costi.

Evitare gli sprechi in casa, ecco come possiamo risparmiare sulla bolletta seguendo dei semplici consigli da adottare tutti i giorni

A volte non ci rendiamo conto di alcuni errori, che compiamo e che potrebbero comunque far aumentare i consumi. Per questo motivo, ci potrebbero essere utili alcuni consigli da seguire, così da non sbagliare più. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo dato un’indicazione importantissima che riguarda il frigorifero e che potrebbe tornarci davvero utile. Ma non solo. In un altro articolo, avevamo visto che potremmo far scendere i costi della bolletta anche cambiando il nostro modo di stirare. Oggi, invece, ci concentriamo su un altro oggetto presente in quasi tutte le case e, soprattutto, usato molto spesso, soprattutto da chi lavora da casa. Infatti, per non ricevere bollette salatissime c’è un elettrodomestico a cui dovremmo prestare particolare attenzione.

Per non ricevere bollette salatissime c’è un elettrodomestico a cui dobbiamo fare attenzione che non consideriamo mai ma che consuma silenziosamente

Il focus, oggi, è proprio sulla stampante. Si tratta di un oggetto molto comune negli appartamenti e decisamente utile per tanti di noi. Chi lavora da casa, tra l’altro, sa quanto sia fondamentale avere sempre una stampante ben funzionante, che possa mettere su carta tutti i documenti che ci servono. Ma attenzione, perché molti non si rendono conto che i consumi legati alla stampante sono piuttosto alti. Per questo motivo, ci sono delle accortezze da mettere in atto per cercare di far rimanere basse le bollette. In primis, concentriamoci sulla scelta della stampante stessa. Se dobbiamo acquistarne una nuova, scegliamo quelle a risparmio energetico. Questa tipologia specifica, infatti, risparmia circa fino al 50% di energia in più rispetto a quelle tradizionali. Ma non è finita qui.

Altra abitudine, che possiamo mettere in atto, riguarda il modo in cui la usiamo. Ricordiamoci di stampare sempre tutti i fogli di cui abbiamo bisogno in una sola sessione. In questo modo, infatti, non costringeremo la nostra stampante a scaldarsi ogni qualvolta ne abbiamo bisogno. Di conseguenza, risparmieremo sui consumi. Ultimo consiglio, ma non meno importante, ricordiamoci anche di quando attacchiamo e stacchiamo la spina della nostra stampante. Per evitare sprechi, potremo seguire i consigli a riguardo che abbiamo riportato già in questo nostro precedente articolo.