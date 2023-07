Per STMicroelectronics ci sono tutte le premesse per una nuova fase rialzista-proiezionidiborsa.it

Con un rialzo di oltre il 40% le azioni STMicroelectronics sono tra le migliori da inizio anno. Va, però, notato che tutto il rialzo è stato registrato nel solo mese di gennaio. Quelli successivi, dopo un mese aprile da incubo, sono stati di transizione. Adesso che il recupero è stato completato e le quotazioni tornate sui massimi annuali, le azioni STMicroelectronics svettano sul Ftse Mib creando le condizioni per un’accelerazione rialzista.

I punti di forza e di debolezza

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti. La situazione finanziaria della società, quindi, appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società le stime di redditività per i prossimi esercizi. In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Dal punto di vista delle raccomandazioni, poi, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 13% circa.

Se, invece, guardiamo agli aspetti negativi, notiamo che il livello di valorizzazione dell’azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall’attivo.

Infine, i prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Le azioni STMicroelectronics svettano sul Ftse Mib: nuovo rialzo in arrivo?

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 25 luglio a quota 46,765 €, in rialzo del 2,48% rispetto alla seduta precedente.

La seduta del 25 luglio potrebbe avere creato le condizioni per una nuova fase rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, la resistenza in area 46,73 € già in passato ha più volte frenato i rialzisti. Con il recente break rialzista il titolo potrebbe adesso accelerare al rialzo, ma visti i pregressi una conferma nelle prossime sedute è d’obbligo. In questo caso lo scenario più probabile potrebbe essere quello indicato in figura.

In caso contrario, potrebbe essere probabile anche un ritorno in area 43 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Cerchi un libro con donne forti come protagoniste? Ecco 8 proposte indimenticabili da leggere almeno una volta nella vita

I cibi più cari dell’estate: ecco come l’inflazione condizionerà le nostre vacanze