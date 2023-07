Un documento utile per svariati motivi è la visura catastale di case e terreni. Chi in questi giorni sta presentando le dichiarazioni dei redditi per esempio, deve averle e deve presentarle al CAF. Ma lo stesso accade ogni inizio anno quando è il momento della Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’ISEE. Oppure nel caso di compravendite di terreni e fabbricati, nelle dichiarazioni di successione e così via dicendo. Per ottenere le visure la via classica è quella del Catasto.

Ci sono da pagare imposte di bollo per ottenere le visure. Oltre alle code agli uffici, o agli appuntamenti da prendere. Ma alcuni strumenti oggi disponibili per la generalità dei contribuenti, producono una importante possibilità. Per esempio tramite lo SPID si può ottenere tutto gratis, anche le visure catastali. E comodamente da casa.

Tutto gratis, anche le visure catastali: ecco come riceverle facilmente e senza pagare nulla

Ottenere le visure a casa, sul computer o sullo smartphone, per scaricarle, inviarle a chi servono o per stamparle, oggi è semplice. Il sito di riferimento è quello dell’Agenzia delle Entrate. E lo strumento di riferimento è lo SPID, acronimo di Sistema Pubblico d’Identità Digitale. In alternativa valide anche la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). Strumenti che consentono di accedere ai servizi pubblici delle PA e che fanno al caso di chi vuole ottenere le visure catastali. Che possono essere scaricate dal sito dell’Agenzia delle Entrate, gratuitamente sia in formato sintetico che dettagliato.

Come funziona lo strumento sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dopo l’autenticazione al sito del Fisco italiano, bisogna andare nell’area denominata “consultazione visure, planimetrie e ispezioni catastali dei propri immobili”. Ed ecco che cliccando su ricerca in base al codice fiscale del contribuente, il sistema genera tutte le visure catastali di ogni immobile intestato, anche solo in parte, al diretto interessato. Ripetiamo, la visura può essere scaricata nel vecchio formato, quello sintetico, o nella versione moderna, cioè quella analitica. Valida alternativa quindi agli uffici pubblici ed anche all’utilizzo di geometri, periti agrari o altri soggetti abilitati che per rilasciare queste visure, pretendono un corrispettivo che va oltre quello che si spende in Catasto nella modalità di richiesta classica.

Lettura consigliata

Addio pensione, la prenderai solo a 71 anni: ecco perché non ti puoi salvare