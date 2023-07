In una giornata tutto sommato senza troppi scossoni, tra le prime cento azioni del Ftse Mib ce ne sono state due che hanno sorpreso, una al rialzo e l’altra al ribasso. In questo contesto, le migliori e le peggiori azioni di giornata sono state GVS Group e Carel Industries, rispettivamente con un guadagno del 6% e una perdita del 3%. A questo punto cosa potrebbe accadere alle migliori e peggiori azioni di giornata? La risposta come sempre all’analisi grafica.

Un rialzo del 6% non spazza via i dubbi sul futuro di GVS Group: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GVS Group (MIL:GVS) ha chiuso la seduta del 25 luglio a quota 5,885 €, in rialzo del 6,04% rispetto alla seduta precedente.

Dopo alcuni mesi di debolezza, le quotazioni forzano al rialzo guadagnando oltre il 6%. Questa dimostrazione di forza, però, non è stata ancora sufficiente per spazzare via definitivamente lo scenario ribassista. Anche le sei sedute consecutive al rialzo, come non si vedevano da aprile, sono bastate allo scopo.

L’aspetto preoccupante, infatti, è il mancato superamento di della forte resistenza in area 5,894 €. Solo oltre questo livello potrebbe rafforzarsi lo scenario indicato in figura.

In caso contrario potremmo assistere a una ripresa del ribasso.

L’accordo vincolate per l’acquisto della norvegese Kiona mette KO le azioni Carel Industries: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Carel Industries (MIL:CRL) hanno chiuso la seduta del 25 luglio a 25,10 €, in ribasso del 3,09% rispetto alla seduta precedente.

Pessima seduta per il titolo che da oltre due anni non perdeva così tanto in una singola seduta. Il titolo ha cercato di recuperare sul finale, ma in chiusura ha comunque confermato la rottura del supporto in area 25,35 €. A meno di un rapido recupero del supporto, le quotazioni potrebbero proseguire al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

