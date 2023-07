Cerchi un libro con donne forti come protagoniste? Ecco 8 proposte indimenticabili da leggere almeno una volta nella vita

I libri sono in grado di intrattenerci regalandoci ore di svago ma anche di farci riflettere. Molto spesso, poi, ci fanno venire a contatto con personaggi davvero speciali che diventano dei veri e propri punti di riferimento per noi, nonché delle persone amiche. Un fascino tutto particolare lo hanno poi alcune eroine femminili, esempi di gran carattere e indipendenza ai quali ispirarci e con le quali identificarci talvolta. Se vogliamo un libro che ruoti attorno alla storia di qualche protagonista femminile incisiva, dobbiamo segnare tra le prossime letture alcuni libri, sia classici che recenti, che ci soddisferanno.

Sono tanti i lettori e le lettrici che adorano le storie che abbiano delle protagoniste femminili dotate di carisma e carattere. Inevitabile sarà dunque cercare tale tipo di narrazione e fortunatamente possiamo contare su una vasta produzione che potrebbe fare al caso nostro. Numerosi, infatti, sono i libri che raccontano vicende di vario genere che ruotano attorno a delle vere e proprie eroine, termine ovviamente da intendersi in senso vasto. Ne abbiamo selezionato diversi, sia italiani che stranieri, sia contemporanei che classici, tutte opere che varrà la pena leggere. Se cerchi un libro con donne forti come protagoniste, insomma, la lista che segue ti fornirà tanti spunti.

Classici da leggere

Quando parliamo di narrativa dal punto di vista femminile, un’autrice che assolutamente non può mancare è Jane Austen, scrittrice inglese vissuta tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX. Nelle sue opere, al centro vi sono sempre le fanciulle della sua epoca, tutte inquadrate in relazione al matrimonio, tappa imprescindibile in quel periodo, sebbene l’autrice non si sposerà mai. Famosa è la sua Lizzy Bennet di “Orgoglio e pregiudizio”, ferma sui propri principi e valori. Altro personaggio femminile davvero forte è però anche “Emma”, dell’omonimo romanzo. Pragmatica, sicura, poco incline all’amore, si diverte a combinare i matrimoni altrui, ma dovrà fare i conti con la propria fallibilità…

Annoveriamo poi “Casa di bambola” di Henrik Ibsen, drammaturgo norvegese del XIX secolo. Si tratta di un’opera teatrale la cui protagonista è Nora, una donna trattata dal marito con continua condiscendenza bonaria, al pari di una bambolina con cui giocare. In realtà la protagonista, totalmente incompresa dal marito, non è affatto una donna priva di risolutezza.

Storie di donne forti e determinate

“Una donna” del 1906 di Sibilla Aleramo. In quest’opera la scrittrice narra vicende autobiografiche, dalla nascita all’età adulta. Centrale nel romanzo il matrimonio “indotto” con un collega di lavoro che diventa una prigione per la sua sensibilità e il suo spirito intellettuale. È una storia di libertà e di una donna anticonvenzionale che decide di rimanere fedele a sé stessa anche a costo di forti e dolorose rinunce.

“L’Agnese va a morire” è un romanzo neorealista del 1949 di Renata Viganò. Ambientato negli anni precedenti, durante la Seconda guerra mondiale, racconta l’esperienza partigiana vissuta dalla protagonista Agnese. La stessa, in seguito alla deportazione del marito, si unisce alla Resistenza con cui affronterà fino in fondo con intrepido coraggio le diverse lotte e vicende.

Cerchi un libro con donne forti come protagoniste? Segna questi titoli

Passiamo dunque a vedere qualche suggerimento di letteratura contemporanea. “La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini del 1990, vincitore del Premio Campiello. Un romanzo storico incentrato su una nobildonna siciliana colta ma muta, assoggettata al dovere di madre e di moglie. Si troverà a dover scavare nel proprio passato e a ricostruire alcuni dettagli che, per quanto agghiaccianti, saranno necessari per ritrovare sé stessa.

Una storia di riemersione dall’oblio è anche quella di Olga, protagonista de “I giorni dell’abbandono” (2002) di Elena Ferrante. Lasciata dal marito che le ha preferito un’altra donna, Olga sprofonda in una cupa desolazione e inerzia. Persa ogni certezza, dovrà rimboccarsi le maniche per rimettere a posto la propria vita martoriata.

Romanzi storici e tratti da storie vere

Romanzo storico è “La vera storia di Martia Basile” del 2020 scritto da Maurizio Ponticello. Ambientato a Napoli tra ‘500 e ‘600, ricostruisce la storia di questa donna realmente esistita. Data in sposa da bambina a un uomo molto più grande, completamente indifesa, subisce continui soprusi e violenze. Si avvicina alla stregoneria e pian piano, stanca di sopportare, diverrà la ribelle eroina il cui nome torna a emergere dopo secoli.

Trasferiamoci ora in tutt’altra zona ed epoca con “Firdaus”, storia di una donna egiziana (1977) della femminista araba Nawal al-Sa’dawi. L’autrice conobbe la donna protagonista, giustiziata nel 1974, in carcere e ne raccolse la storia e le memorie. Rappresentative delle vessazioni subite dalla società patriarcale musulmana, ma anche della forza di una donna non più disposta a sottostare all’ennesima sopraffazione.