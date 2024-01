Le azioni di Wall Street preferite dagli analisti per il loro dividendo e le prospettive di crescita

Gli investitori, alla ricerca di stabilità e reddito nel contesto di mercati incerti, stanno considerando le azioni che pagano dividendi. Ecco le azioni di Wall Street preferite dagli analisti per il loro dividendo e le prospettive di crescitaCivitas Resources, Williams Companies e Kimco Realty.

Civitas Resources

Civitas Resources (CIVI), produttore indipendente di petrolio e gas naturale, ha distribuito un dividendo trimestrale di 1,59 dollari per azione, riflettendo un dividendo base di 0,50 dollari e uno variabile di 1,09 dollari. Gli analisti sottolineano il rendimento in contanti superiore rispetto ai concorrenti e l’ottimismo sulla trasformazione dell’azienda con recenti acquisizioni nel bacino del Permiano. Nonostante il potenziale, il titolo è ancora scambiato con uno sconto rispetto ai concorrenti. L’analista di Mizuho Nitin Kumar ha recentemente promosso le azioni CIVI da “Hold” a “Buy”, con un obiettivo di prezzo di $86 per azione.

Williams Companies

Williams Companies (WMB), società di infrastrutture energetiche, ha visto crescere il suo dividendo trimestrale del 5,3% anno su anno, raggiungendo 0,4475 dollari per azione. Gli analisti evidenziano l’acquisizione di attività di stoccaggio di gas naturale, considerata favorevole per soddisfare la domanda crescente di GNL. Williams Companies è visto come indipendente dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime, con un rendimento da dividendi del 5,1%. L’analista di Stifel Selman Akyol ha confermato un rating di “Buy” sulle azioni WMB, con un obiettivo di prezzo di $40 per azione.

Kimco Realty

Kimco Realty (KIM), fondo di investimento immobiliare (REIT), ha incrementato il suo dividendo trimestrale del 4,3%, raggiungendo 0,24 dollari per azione. Dopo l’acquisizione di RPT Realty, gli analisti confermano la loro valutazione positiva, con un aumento leggero dell’obiettivo di prezzo a $23 per azione. L’analista sottolinea la stabilità e le dimensioni significative del portafoglio di Kimco Realty nei suoi mercati target. L’analista di Stifel Simon Yarmak ha confermato un rating di “Buy” e ha alzato leggermente l’obiettivo di prezzo a $23 per azione dopo l’acquisizione di RPT Realty da parte di Kimco.

Le azioni di Wall Street preferite dagli analisti per il loro dividendo e le prospettive di crescita

In sintesi, questi titoli offrono ai potenziali investitori un mix di rendimento da dividendi interessante e prospettive di crescita a lungo termine, fungendo da possibili ammortizzatori in un ambiente di mercato incerto.

Letture consigliate

Come vengono valutate le azioni di 2 banche del Ftse Mib e i pattern grafici in corso di medio lungo termine