Come vengono valutate le azioni di 2 banche del Ftse Mib e i pattern grafici in corso di medio lungo termine

Come vengono valutate le azioni di Banco BPM e Banca IFIS? Il settore bancario continua a performare meglio a Piazza Affari, e dato il peso del paniere continua a far performare meglio il listino milanese rispetto agli altri. Questo andamento potrebbe continuare nei prossimi mesi. Le banche sono state molto penalizzate negli ultimi 10/15 anni e ci sono alcune azioni che distano dai loro massimi storici anche del 90%. Molti scommettono per acquisizioni e fusioni già nel corso di quest’anno, vedremo cosa accadrà. Siamo all’inizio della riscossa del settore?

Come vengono valutate le azioni di 2 banche del Ftse Mib: Banco BPM e Banca IFIS

Banco BPM: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 4,725 euro. Nel 2023 ha segnato il minimo a 3,13 e il massimo a 5,444.

Il punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi (POC secondo la teoria del Profilo Volume) durante quest’anno è stato 3,92 e questo potrebbe rappresentare un supporto annuale. Sotto questo livello secondo gli assertori di questa tecnica si potrebbe assistere anche a un ribasso fino all’area di 3,06 e poi 2,85.

Cosa potrebbe mettere a rischio il rialzo di medio lungo periodo dei queste azioni?

In base ai nostri calcoli statistici un ribasso di lungo termine potrebbe iniziare con una chiusura del mese di marzo inferiore a 4,458.

Giudizio degli analisti: Accumulate (14 giudizi) con target a 5,971.

Banca IFIS: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 15,63 euro. Nel 2023 ha segnato il minimo a 11,89 e il massimo a 16,50.

Il punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi (POC secondo la teoria del Profilo Volume) durante quest’anno è stato 13,05, e potrebbe fungere da supporto/obiettivo di eventuali ribassi nel corso dell’anno. La resistenza invece è rappresentata dal POC del 2022 in area 16,30.

In base ai criteri dell’analisi tecnica classica la tendenza di lungo termine è rialzista e potrebbe venire meno con una chiusura trimestrale inferiore ai 13,71.

Giudizio degli analisti: Accumulate (5 giudizi) con target a 20,05.

I livelli indicati potrebbero variare nel corso del tempo.

