Reddito Energetico, ecco il Bonus per i pannelli fotovoltaici

Se c’è una cosa a cui le famiglie italiane sembrano essere sempre più interessate, questa cosa è l’impianto fotovoltaico. Infatti la ricerca del risparmio sulle utenze domestiche è una cosa che non cambia mai, sia in estate che in inverno.

L’aumento esponenziale delle bollette di luce e gas infatti spinge le famiglie a cercare vie alternative per riscaldare casa in inverno e per rinfrescarla in estate. Cosa meglio dei pannelli solari allora? E cosa meglio di impianti fotovoltaici agevolati?

Reddito energetico, ecco il Bonus destinato a molte famiglie

Con 200 milioni di dotazioni da parte del Fondo per il Reddito Energetico, ecco una agevolazione per l’installazione di pannelli solari sulle case delle famiglie meno abbienti. Infatti un Bonus sta per partire nel 2024 per famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro o per famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro ma con almeno 4 figli a carico. L’importante sarà installare il giusto impianto che deve essere di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW.

Ecco cosa si sa adesso dell’agevolazione sui pannelli fotovoltaici

Per il Reddito Energetico, ecco il Bonus per le famiglie. Le domande andranno presentate su una piattaforma ad hoc gestita dal GSE, ovvero dal Gestore Servizi Energetici. Una piattaforma ancora non attiva ma che presto dovrebbe consentire agli interessati di aderire all’iniziativa che va nella direzione di sostenere le famiglie economicamente e di risolvere la questione ambientale. Il Bonus dovrebbe essere attivo per le Regioni del Mezzogiorno e cioè:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia.

Tutto come previsto dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 novembre 2023.