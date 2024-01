Andrà in pensione nel 2024 con 15 anni di contributi chi chiede all’INPS la Pace Contributiva

Arrivare a quasi 67 anni senza la carriera giusta per poter andare in pensione è ciò che accade sovente ai lavoratori. Perché oltre all’età la pensione di vecchiaia si può prendere solo se si hanno 20 anni di contributi.

Ma a volte 15 anni bastano. Innanzi tutto per i pochi che rientrano nelle cosiddette deroghe Amato. Si tratta di misure vecchie che oggi sono difficili da sfruttare perché prevedono dei requisiti completati già prima del 1993. Ma c’è anche un modo per riempire di contributi il proprio estratto conto, arrivando ai fatidici 20 anni.

Andrà in pensione nel 2024 con 15 anni di contributi chi opta per la Pace Contributiva

Con la Legge di Bilancio 2024 il Governo ha rispolverato una vecchia misura introdotta nel 2019 dal decreto n° 4. Parliamo della Pace Contributiva che fu in vigore nel triennio 2019-2021 per poi essere accantonata. Adesso con la nuova manovra finanziaria il Governo introduce di nuovo questa possibilità Che può fare comodo a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 ma non ha raggiunto i 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia nonostante sia nato nel 1957. Nonostante cioè stia per raggiungere l’età pensionabile.

Come fare a riempire l’estratto conto di contributi

Con la nuova versione della Pace Contributiva, i soggetti che hanno il primo accredito contributivo a qualsiasi titolo versato successivo al 31 dicembre 1995, possono chiedere all’INPS l’accredito di massimo 5 anni di contributi. Ma solo a copertura di periodi di vuoto contributivo presenti nell’estratto conto dall’anno del primo versamento all’anno dell’ultimo.

Basterà verificare quanti anni o mesi di contribuzione mancano al raggiungimento dei 20 anni, e “comprare” i contributi. Versando di tasca propria il corrispettivo stabilito dall’INPS in base alla retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi di carriera. Ciò che si versa può essere portato in deduzione dal reddito. E si può versare anche in 120 rate mensili, anche se questa soluzione non si può adottare per chi i 5 anni da comprare, sono necessari per la pensione immediatamente nel 2024. Perché andrà in pensione nel 2024 solo chi completa i versamenti entro la data di compimento dei 67 anni.