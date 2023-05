In una seduta che ha visto un guadagno frazionale rispetto alla seduta precedente per l’indice italiano, andiamo a vedere quali sono state le azioni che hanno appesantito il Ftse Mib impedendogli di spiccare il volo. Per ovvi motivi non consideriamo il titolo doValue che ha staccato un dividendo con un rendimento superiore al 9%.

Per Maire Tecnimont è arrivato il momento delle decisioni importanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 8 maggio a quota 3,448 €, in ribasso del 4,06% rispetto alla chiusura precedente.

La situazione grafica di questo titolo è molto particolare. Sul time frame settimanale, infatti, abbiamo mostrato come fino a quando resisterà il supporto in area 3,356 € le chance maggiori sono per i rialzisti. In maniera casuale questo livello di supporto coincide con un livello chiave anche sul time frame giornaliero.

La situazione, quindi, è la seguente. Fino a quando questo livello continuerà a tenere, il titolo Maire Tecnimont potrebbe scattare al rialzo e andare ad aggiornare i massimi annuali. In caso contrario, invece, la discesa potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Brutta accelerazione ribassista per Ariston che adesso rischia molto

Il titolo Ariston Holding (MIL:ARIS) ha chiuso la seduta del 8 maggio a quota 9,51 €, in ribasso del 3,45% rispetto alla chiusura precedente.

Quando a fine aprile le quotazioni avevano accelerato al rialzo, ci eravamo chiesti se fossimo in presenza di vera gloria per i rialzisti oppure di un falso segnale. L’andamento dei prezzi ha mostrato che si era trattato di un falso segnale con le quotazioni attualmente impostate al ribasso e dirette verso area 9 €. Questo livello è particolarmente importante in quanto già in passato ha frenato gli orsi e potrebbe rappresentare un ottimo livello dal quale le quotazioni potrebbero ripartire. In caso contrario la discesa potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Tra le azioni che hanno appesantito il Ftse Mib impedendogli di spiccare il volo c’è una vecchia conoscenza, Diasorin

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 8 maggio a quota 102,05 €, in ribasso del 2,30% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il rialzo registrato settimana scorsa, le quotazioni hanno fallito il break rialzista in area 103,95 € e adesso le cose si potrebbero mettere male. La tendenza, quindi, rimane ancora ribassista, vedi figura, e si consiglia molta prudenza.