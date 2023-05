Come ringiovanire il viso a 50 o 60 anni ed eliminare le rughe? Dovresti provare l’incredibile rimedio naturale

Quando si supera la soglia dei 50 anni, si guarda con maggiore attenzione ai nostri inestetismi. Che sono una logica conseguenza dell’età, ma questo non ce li fa accettare con serenità. A partire dal volto che spesso appare più vecchio della nostra stessa carta d’identità. Ecco allora un incredibile rimedio naturale per ringiovanire il nostro volto.

Quando una persona, guardandoci in volto, ci dice che sembriamo dei ragazzini o che non dimostriamo la nostra età, ci fa un enorme piacere. Facciamo, magari, i falsi modesti, ma, in realtà, gongoliamo nel sapere che c’è gente che ci vede con meno anni sul volto. Immaginate, invece, la reazione degli altri presenti che non si sentono rivolgere lo stesso complimento.

Semplicemente, per il fatto che il viso dimostra non solo gli anni, ma anche qualcuno in più della carta di identità. Qualcosa che potrebbe ferirci nell’orgoglio e farci reagire. Andare dal chirurgo plastico ha un costo e non tutti possono permetterselo. Cercano, allora, di ricorrere a qualche fai da te naturale, con delle maschere viso, sperando di limitare i danni. Non sempre potrebbe essere una cattiva idea.

Non tutte possono essere come Jennifer Aniston che sembra più giovane di 10 anni, ma mai rinunciare

Certo, ci sono delle attrici che ti fanno passare anche solo la voglia di provarci. Prendete Jennifer Aniston. La Rachel di Friends sembra non invecchiare mai, quando la guardi in faccia. Addirittura, le daresti 10 anni di meno rispetto ai 54 che ha ora.

In realtà, la diva ha dei segreti di bellezza che Proiezioni di Borsa vi ha svelato, come quello di lavarsi il viso con acqua ghiacciata. O di fare il digiuno intermittente che è una pratica usata da molte star come Gisele Bünchen.

Ecco l’ingrediente magico che potreste usare per ringiovanire il vostro volto dopo i 50 anni

Benissimo, ma nel nostro piccolo, come ringiovanire il viso a 50 o 60 anni? Ebbene, volendo si potrebbe tentare con un alimento versatile che, in casa, usiamo praticamente per tutto. E, incredibile, ma vero, è perfetto anche per il nostro viso.

Si tratta del bicarbonato di sodio che è prezioso, sul volto, per tante cose. Ad esempio, può regolare il ph della pelle, ha la capacità di esfoliare, contrasta la comparsa di fastidiosi punti antiestetici e l’acne. Insomma, come si vede, è un nostro alleato della beauty routine.

Come ringiovanire il viso a 50 o 60 anni? Grazie al bicarbonato che ha in casa, ma devi fare così

Se la Aniston si lava, ogni mattina, con acqua ghiacciata, noi potremo lavare il volto con acqua tiepida e bicarbonato. Bastano 5 grammi da sciogliere nel catino e potete purificare il volto, con tanto di azione antibatterica. Attenzione a non usarlo più di una volta a settimana.

Anche a livello di maschera esfoliante, il bicarbonato è prezioso per ringiovanire il nostro viso. Basterà mischiare il nostro bicarbonato con acqua fino a farlo diventare una sorta di pasta. A questo punto, massaggiamo, in modo circolare, il nostro volto e poi risciacquiamo con acqua tiepida. Per i brufoli, invece, applicate la maschera per 5 minuti circa e poi sciacquate.