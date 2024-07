Nelle ultime settimane ogni giornata al ribasso è stata vista come occasione per entrare al rialzo. Questo soprattutto sui mercati americani che, complice una rotazione settoriale continua, non sembrano avvertire stanchezza. Invece, i mercati europei, dopo il recente ribasso di circa il 6% cosa faranno da ora in poi? Wall Street tornerà da subito a macinare rialzi “trainando” anche gli altri mercati? Oppure ora è il momento di una pausa? Come chiuderà la settimana borsistica?

Dove potrebbero essere dirette le azioni Apple?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 225 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 163,85 e il massimo a 237,23. L’Alligator Indicator sui time frame giornalieroe settimanale è impostato al rialzo. Il supporto di breve termine più importante al momento è 206,59, prezzo segnato durante la seduta del 24 giugno. Un suo cedimento potrebbe portare velocemnte i prezzi verso l’area di 189,34, dove attualmente passa la media mobile a 200 giorni.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Accumulate con target a 219,9 dollari, con una sopravvalutazione stimata del 2% circa.

Come chiuderà la settimana borsistica? Ecco i livelli di prezzo da guardare domani

La seduta di contrattazione del giorno 24 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.493

Eurostoxx Future

4.903

Ftse Mib Future

34.529

S&P500

5.588,2.

Dopo il segnale di ribasso della scorsa settimana, fra oggi e domani si capirà quale potrebbe essere il futuro dei prezzi fino al setup del 16 agosto. Si tornerà al rialzo o al ribasso? Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.931

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

S&P500

5.670.

Solitamente fra fine luglio e metà agosto, di giorno in giorno i volumi tendono a diminuire e quindi aumenta la volatilità intraday. Vedremo cosa accadrà da oggi in poi.

