La settimana appena conclusasi ha visto un’interessante ripresa rialzista delle quotazioni dopo che l’inizio non era stato certamente dei migliori. Le 3 azioni che hanno fatto meglio al termine della settimana del Ftse Mib hanno tutte registrato un rialzo superiore al 6% e sono, in ordine di guadagno decrescente, Amplifon, Ferrari e Diasorin. Tra le 3 azioni che hanno fatto meglio al termine della settimana del Ftse Mib è interessante notare come ben 2 appartengano a un settore, quello della salute, che nel corso del primo trimestre del 2023 era stato tra i peggiori di listino milanese. Adesso, invece, sta recuperando velocemente posizioni nella classifica dei migliori settori da inizio anno.

Continua la corsa al rialzo delle azioni Amplifon che hanno ancora molto spazio davanti per crescere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 5 maggio a quota 35,89 €, in rialzo del 2,95% rispetto alla seduta precedente.

In un precedente articolo abbiamo illustrato le motivazioni alla base di questa forte accelerazione rialzista. Va anche detto, però, che il rialzo viene da lontano. Un rialzo così prolungato, infatti, non si vedeva dal settembre 2022. Nel medio/lungo periodo, quindi, non ci aspettiamo grossi problemi. È interessante notare, infatti, che dopo circa un anno le quotazioni di Amplifon hanno una forza relativa maggiore rispetto al Ftse Mib.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 31,40 € potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Continua la corsa delle azioni Ferrari che hanno segnato nuovi massimi storici

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 5 maggio in rialzo dell’1,70% a quota 269,5 €, rispetto alla seduta precedente.

La forte impostazione rialzista sul time frame giornaliero trova riscontro anche quello settimanale. Come si vede dal grafico, infatti, tutto è impostato affinché il rialzo possa continuare anche nelle prossime settimane verso gli obiettivi indicati.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 235,5 € potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Manca ancora un piccolo sforzo per vedere le azioni Diasorin spiccare il volo al rialzo

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 5 maggio a quota 104,45 €, in rialzo del 4,68% rispetto alla seduta precedente.

Era da ottobre del 2022 che non si vedeva un rialzo così importante sul Diasorin. Ci potrebbero essere, quindi, tutte le condizioni per la tanto attesa inversione rialzista. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 105,15 €.

Qualora, invece, il rialzo dovesse arrestarsi, gli obiettivi successivi potrebbero essere quelli indicati in figura.