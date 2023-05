È questa la camicia donna che farà tendenza nell’estate 2023. L’ha indossata anche Jenna Ortega e forse ce l’hai già nell’armadio

La moda è sempre una passione per uomini e donne. Che, con attenzione, guardano alle tendenze per non farsi trovare impreparati quando arriva una nuova stagione. Ogni capo va giustamente abbinato con gli altri, cercando di dare sempre un occhio alle nuove proposte. Perché, magari, potremmo riuscire a adattare qualcosa che già abbiamo nell’armadio. A partire dalla camicia donna.

Funziona un po’ come con l’oroscopo, quando, cioè, tutti dicono pubblicamente di non leggerlo, ma poi lo sbirciano di nascosto. Lo stesso vale anche per la moda, quando sentiamo persone che dicono di non guardare alle tendenze e di non inseguirle. Invece, poi, sanno più di noi in fatto di trendy, carpendo da siti e riviste specializzate

Perché si guarda sempre a come si vestono amici e amiche ed è innegabile che un bell’abito non farà magari il monaco, ma bella figura. Una persona vestita bene, che non vuol dire con capi firmati, acquisisce un fascino innegabile. Trasmettendo anche una sensazione di sicurezza. È pur vero che, a volte, il nostro modo di vestire riflette anche il nostro stato d’animo, indipendentemente dalla moda del momento.

Questo è uno dei capi che dovremo valorizzare con l’arrivo del caldo e la sua scelta è importante

Arriva ormai l’estate e il caldo e la camicia è uno dei capi che, spesso, mostreremo agli altri. Non più nascosto dalla giacca, dal giubbotto o dal classico maglioncino primaverile. Ecco perché è importante scegliere sempre quella giusta, che si adatti al nostro fisico, meglio ancora se di moda.

Perché deve essere leggera per lasciar traspirare il nostro corpo, ma al contempo anche pratica ed elegante. E, se possibile, anche alla moda, rispettando quelle che saranno le tendenze della prossima estate.

Ecco cosa dovremo indossare, per essere alla moda, tra qualche settimana, in vista dell’estate

Ad esempio, è questa la camicia donna che farà tendenza nell’estate 2023. Un capo che, magari, tanti di noi si ritrovano anche nel proprio armadio. Ebbene, dalle passerelle Primavera Estate 2023, è emerso come la camicia bianca farà tendenza.

L’importante è portarle nel modo giusto, assecondando quelle che saranno le tendenze. In particolare, si sono viste sfilare camicie bianche oversize, il che non guasta per chi dovesse avere qualche chilo di troppo. Rendendo inutile, da questo punto di vista, lo sforzo di camminare un numero di preciso di passi, ogni giorno, per dimagrire.

È questa la camicia donna che farà tendenza nell’estate 2023. E non solo oversize, come sulle passerelle

Certo, il sogno di tanti è copiare i segreti di Michelle Hunziker per avere il suo fisico. Comunque, non solo l’oversize farà tendenza nella prossima stagione. Anche la camicia bianca rivisitata avrà il suo perché. Ad esempio, Jenna Ortega, la bravissima attrice che ha vestito i panni di Mercoledì Addams si è presentata, al pre-party dei Golden Globes.

Indossando un outfit che ha colpito, ispirandosi alla Nevermore Academy. Di cosa si trattava? Di una camicia bianca crop, abbinata a una cravatta total black.

Gli stilisti, in ogni caso, hanno mostrato come la camicia bianca revisited possa davvero fare tendenza. Come? Giocando sulle lunghezze, rendendola, ad esempio, minimal. Oppure, con delle plissettature che la rendono un capo tradizionale, ma originale. Trasformandola, in alcuni casi, addirittura in un maxi-abito, con una cintura bianca a completamento.