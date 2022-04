La primavera è sicuramente la stagione migliore per i runner. La temperatura, la lunghezza delle giornate e la possibilità di correre in mezzo alla natura in fiore danno agli appassionati di questa pratica uno stimolo in più. Chi poi, oltre a essere innamorato della corsa lo è anche dei cani, spesso coniuga queste due grandi passioni.

Quale cosa migliore che andare a correre o passeggiare con il proprio amico peloso in mezzo ai parchi durante il periodo di primavera? Un modo per divertirsi, per scaricare le tensioni quotidiane e per mantenere la forma. Non solo la propria, ma anche quella del cane. Eh sì, perché anche gli animali hanno bisogno di movimento. Se per loro non c’è una prova costume all’orizzonte, di certo non disdegneranno mai di scorazzare per prati e campi.

Certo, ci sono razze che sono più predisposte a questo rispetto ad altre. Tutti i cani, però, chi più chi meno, prediligono il movimento. Ce ne sono alcuni particolarmente adatti ed è bene conoscerli se vogliamo spesso portare il nostro cane con noi quando facciamo esercizio fisico. Altri molto meno. Pensiamo, per esempio, a tutte quelle razze con muso brachicefalo, cioè quei cani che hanno il naso schiacciato. Questo provoca loro problemi respiratori e li rende piuttosto inadatti ai grandi sforzi fisici. Pensiamo al Bulldog inglese, al Carlino o al Cavalier king Charles.

Fatta questa doverosa premessa sulle razze che non amano particolarmente il movimento, ci dobbiamo chiedere se sia meglio la corsa o la camminata veloce. Questo dipende principalmente da noi. Loro hanno un enorme spirito di adattamento.

Le 8 migliori razze di cane da scegliere per andare a correre o a camminare nei parchi in primavera

Per gli appassionati di corsa, saranno sicuramente i cani che prediligono il trotto a essere più consigliati. Ci riferiamo a quelle razze che hanno nella lunghezza piuttosto che nell’altezza la loro dote migliore, dal punto di vista atletico. I Pastori tedeschi e i Golden retriever, per esempio, sono ottimi per coprire lunghe distanze.

Cani molto resistenti, per i quali bisogna essere molto allenati, se si vuole portarli a correre, sono il Jack russell, il Border collie e il Bracco. Se noi ci dovessimo stancare dopo un’ora di corsa, per loro, probabilmente, sarà solo un riscaldamento o poco più.

Un altro ottimo compagno è sicuramente il Pointer. Infaticabile e amante della natura, non si stanca facilmente, anzi. Lunghe camminate le predilige anche l’Husky siberiano, per una sorta di codice genetico che si porta dietro da secoli. Pensiamo alle famose slitte da loro trainate. Chi non si ricorda, per esempio, del mitico Armaduk, fedele compagno del compianto Ambrogio Fogar. Ecco, l’husky, al contrario di quel che si può pensare, apprezza anche il caldo, di conseguenza può essere di buonissima compagnia anche con le temperature estive.

Infine, anche il Pitbull terrier apprezzerà molto fare attività fisica con il proprio padrone. Un cane dalla struttura molto solida, con buona resistenza e che può tranquillamente accompagnarci anche in distanze medio lunghe. Il consiglio, però, è sempre quello di tenerlo al guinzaglio, evitando di lasciarlo correre liberamente.

Ecco quali sono le 8 migliori razze di cane da scegliere per tenerci compagnia quando andiamo a correre o a camminare. Una componente importante, ma non certo l’unica, per capire quale di loro sia meglio per entrare a far parte della nostra famiglia.

