Le belle giornate di questo primo mese di primavera ci invogliano a passare sempre più tempo all’aria aperta. L’arrivo imminente dell’estate poi inizia a far seriamente pensare alla famigerata e tanta temuta prova costume. Se in passato era più un pensiero di natura femminile, oggi anche gli uomini si pongono molto spesso questo problema.

Abbiamo già visto come fare esercizio fisico stando in casa. Sulla scorta di quanto avvenuto durante il lockdown, in molti hanno deciso di darsi al fai da te anche per la cura del proprio corpo. Se per molti esercizi questo è sicuramente possibile, per altri, ovviamente, molto meno. Stiamo parlando della corsa, della camminata e della bicicletta, oltre che di tutti gli altri sport.

Chi corre non lo fa solo per perdere peso. Anzi, forse quello è l’ultimo degli obiettivi. Prima c’è uno stress da scaricare o soltanto la passione di muoversi all’aria aperta, magari sfidando i propri limiti. Si studiano percorsi diversi, si cerca di raggiungere un chilometraggio sempre superiore, diminuendo il tempo da impiegare per completarlo.

Siamo sicuri che sia l’optimum anche per chi volesse perdere peso e, per le donne, combattere la cellulite? Per bruciare le calorie, diciamo subito che non è sempre la corsa il miglior alleato.

O meglio, potrebbe esserlo, ma solo per individui che abbiano già una buona base di allenamento. Considerando che si iniziano a bruciare grassi quando l’andatura supera i 5 km all’ora, ecco che sarebbe la camminata veloce a produrre risultati maggiori. Questo perché si terrebbe un passo più costante, senza il pericolo di andare in affanno.

Per perdere peso e far diminuire la cellulite, ecco quale sarebbe il miglior esercizio da fare e non è la corsa

Non solo, quando si corre ad alta intensità, il nostro corpo va incontro a uno dispendio energetico piuttosto importante. Di conseguenza c’è il rischio, poi, che finita la corsa si abbia una fame incredibile che potrebbe andare a vanificare tutto lo sforzo fatto. Per questo sarebbe preferibile la camminata veloce, perché consentirebbe di controllare meglio lo sforzo, con una spesa energetica minore.

In più, sarebbe più semplice gestire i periodi di interval training, in modo da alzare e abbassare l’intensità durante il periodo della camminata veloce. Questo è più difficile da eseguire quando si corre, soprattutto se non si è ben allenati.

Anche per la cellulite sarebbe preferibile la camminata veloce. Questo perché, se è vero che la corsa stimola la ritenzione idrica, è anche vero che ci potrebbe essere il rischio di una disidratazione, che sortirebbe poi l’effetto contrario. Correre ad alta intensità, poi, potrebbe causare delle microfratture alle membrane delle cellule di grasso, aumentando così la ritenzione idrica e, di conseguenza, lo spessore delle proprie cosce e dei propri glutei.

Per perdere peso e far diminuire la cellulite, quindi, sarebbe la camminata veloce la soluzione migliore. Naturalmente con uno sforzo costante durante la settimana. Meglio fare tre sessioni da mezz’ora distribuite a giorni alternati che farne una da un’ora ogni tanto. Anche per abituare il corpo allo sforzo fisico, per poi passare gradatamente e con il tempo, alla corsa, che indubbiamente brucia più grassi, ma è più complicata da gestire.

Approfondimento

Come combattere efficacemente la cellulite con una bevanda diuretica depurativa e dimagrante