Chi possiede un cane lo considera molto spesso quasi a livello di un figlio. Per le attenzioni che a lui si dedicano, per l’affetto che merita e che abbondantemente ricambia. Eppure, come per tutti i figli, anche per i nostri amati animali bisogna provvedere a una giusta educazione. A maggior ragione se vengono adottati sin da cuccioli.

Per fare questo, bisogna dare loro delle regole. Far capire loro dove possono andare e dove no. Chiaramente non si possono usare gli stessi metodi che si utilizzano con i bambini, quindi bisogna essere bravi a farsi capire. Trasmettendo loro dei segnali ben chiari e, possibilmente, inequivocabili.

Pensiamo a quando, da cuccioli, i cani hanno il problema della crescita dei denti. Fastidi e dolori che cercano di arginare masticando qualsiasi cosa. “Si sta facendo i denti”, questa la frase più tipica quando si attraversa questo periodo.

Mobili, sedie, gambe di letti e tavoli, cuscini, divani. Tutto può diventare utile da mordere, per emendare al problema. Finanche le scarpe e le ciabatte o, a volte, anche le nostre gambe e le nostre braccia.

Bisogna quindi trovare un modo per evitare tutto questo, facendo sì che il cane si rivolga verso cose che può mordere senza problemi. Come, per esempio, i vari giocattoli che potremmo mettergli a disposizione.

Per allontanare i cani da mobili, letti e altri oggetti, basta spruzzare un po’ di questa facile soluzione naturale che darà loro fastidio

Non solo, esiste la possibilità di creare dei repellenti naturali che possono tenere distanti i cani da tutto quello che vogliamo che non tocchino. Per esempio, non solo oggetti, ma anche, in giardino, luoghi dove abbiamo seminato o messo a dimora fiori e piante.

Per farlo, oggi andremo a proporre un liquido che comporremo con i nostri “amici” aceto e limone, due elementi il cui odore non è assolutamente gradito ai cani. Ci serviranno un recipiente, un imbuto e uno spruzzino. Creiamo una soluzione con 180 ml di aceto e 60 ml di succo di limone. Mescoliamo bene, poi verseremo il tutto dentro al nebulizzatore.

A questo punto, andiamo a spruzzare la soluzione su tutti quegli oggetti che non vorremmo fossero attaccati dal nostro cane. In giardino non dovremo ovviamente spruzzarla su fiori e piante, ma nelle immediate vicinanze. Sulla parte della pavimentazione o della cancellata o su qualche sasso che ne segni il confine.

Aceto e limone comporranno un mix d’odori che dissuaderà il nostro amato animale dall’avvicinarsi all’obiettivo, ripiegando su quegli oggetti che non emaneranno quello sgradevole tanfo.

Dunque, per allontanare i cani da mobili, letti, divani e piante in giardino sarà sufficiente una soluzione con aceto e limone per convincerli a non avvicinarsi. Un metodo facile, veloce ed economico per trasmettere ai nostri cari pelosi un chiaro segnale.

Lettura consigliata

Con ago, filo, forbici, pazienza e fantasia, ecco come fare un regalo per il nostro cane per farlo diventare la star di casa