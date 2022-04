Questa settimana il titolo Exprivia potrebbe accelerare al ribasso. I livelli da monitorare in chiusura di settimana

Dopo l’exploit rialzista partito dai minimi di marzo, questa settimana il titolo Exprivia potrebbe accelerare al ribasso. Come si vede dal grafico, infatti, la settima potrebbe chiudere non solo sotto area 1,764 euro, ma anche sotto area 1,68 euro. Quest’ultimo livello rappresenta il primo ostacolo lungo un percorso ribassista che ha come obiettivo più probabile area 0,87 euro.

Qualora, invece, l’area dei supporti dovesse reggere, il futuro di Exprivia potrebbe svilupparsi secondo la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea tratteggiata. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso i massimi storici in area 2,4 euro. A seguire, poi, il titolo potrebbe dirigersi in area 3,4 euro.

Prima di passare alla valutazione del titolo facciamo notare un aspetto legato alla volatilità che non va trascurato nel momento in cui ci si approccia al titolo. Negli ultimi 3 mesi il titolo è stato più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi settimanalmente del +/-10%.

La valutazione del titolo Exprivia

Le azioni di Exprivia sono caratterizzate da una forte sottovalutazione. Il fair value, ad esempio, esprime una sottovalutazione superiore al 15%. Così come il rapporto prezzo/utili esprime una sottovalutazione di oltre il 200% rispetto alle valutazioni medie del settore di riferimento. Questa forte sottovalutazione è confermata dal Price to Book ratio. Inoltre, il titolo è valutato a 0,56 volte il suo fatturato dell’esercizio in corso. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Anche il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Infine, le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo.

Questo potenziale rialzista, sebbene in misura ridotta, è anche confermato dalle raccomandazioni degli analisti, riportate su riviste specializzate, che hanno un consenso accumulare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 55%.

Questa settimana il titolo Exprivia potrebbe accelerare al ribasso. I livelli da monitorare in chiusura di settimana secondo l’analisi grafica

Le azioni Exprivia (MIL:XPR) hanno chiuso la seduta del 26 aprile in ribasso del 4,09% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,69 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

