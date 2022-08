La paura di viaggiare lontano da casa per colpa della pandemia, il costo dei viaggi che aumenta per colpa dell’inflazione e il bisogno di una vacanza low cost. Queste sono solo alcune delle motivazioni che spingono gli italiani verso destinazioni più vicine. Pertanto, ecco le 5 destinazioni preferite dagli italiani in questa estate 2022.

L’Italia è una delle migliori destinazioni per le vacanze estive. Ci sono molti luoghi da visitare e cose da fare. Con così tante opzioni che può essere difficile decidere dove andare. Ma, ecco un elenco dei posti preferiti è più visitati in Italia durante le vacanze estive del 2022.

Le 5 destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze estive 2022

Roma – La capitale d’Italia è una delle città più belle al mondo. Offre molti siti storici da visitare, come il Colosseo, il Pantheon e il Vaticano. Roma è anche piena di negozi, ristoranti e bar per divertirsi la sera.

Firenze – Firenze è un’altra città storica che vale la pena visitare. È conosciuta per i suoi monumenti e musei, come la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Palazzo Pitti.

Napoli – La città di Napoli si trova nella parte meridionale dell’Italia, e questa zona dell’Italia offre un clima mite tutto l’anno, con poche piogge, che rendono la città perfetta per i turisti. La città è anche famosa per la sua cucina ed possibile trovare da mangiare tanto street food in giro!

Le destinazioni più richieste in Europa

L’estate ricorda anche le vacanze! Qualsiasi destinazione si abbia in mente, c’è un posto perfetto per tutti. Ecco invece, le destinazioni preferite per le vacanze estive 2022 dagli italiani in Europa.

Barcellona, Spagna: Barcellona è la destinazione perfetta per chi cerca un mix di spiaggia e città. Questa affascinante città spagnola offre molto da fare, dall’esplorare le Ramblas alla visita del Parco Guell di Gaudi. Con un clima mite tutto l’anno, Barcellona è una destinazione molto popolare per le vacanze estive.

Parigi, Francia: chi ama le vie commerciali pittoresche e i famosi caffè francesi alla moda, Parigi è l’ideale! Questa città è piena di fascino, non solo per le celebrità che si aggirano per le strade ma anche per la storia che si nasconde dietro ogni angolo. I monumenti, le ville e il museo a Parigi sono famosi in tutto il mondo. Per sfruttare al meglio la visuale dalla Senna, molto meglio visitare Parigi durante l’estate.

Le destinazioni che sono state elencate sono quelle più gettonate. Ma il viaggio più bello resta sempre quello ancora da fare, il viaggio che sta per iniziare.

Lettura consigliata

