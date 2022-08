Preparare una cena o un pranzo estivi spesso può rivelarsi più complicato del previsto. In questi giorni caldissimi sono poche le persone che hanno voglia di mettersi davanti ai fornelli o addirittura di accendere il forno. Ma se il nostro problema è la scelta del dolce siamo arrivati nel posto giusto. Perché stiamo per scoprire 3 dolci estivi freschi e leggeri che non richiedono cottura e si cucinano in pochissimi minuti. 3 dessert assolutamente da provare e facili da preparare anche per i meno esperti di cucina.

La mousse al melone è perfetta anche a merenda

Le mousse alla frutta sono un grande classico dell’estate. Possiamo prepararne straordinarie varianti con la nostra frutta preferita e aggiungere ingredienti sfiziosi come yogurt e cioccolato. La ricetta top di questa stagione, però, è la mousse al melone.

Per prepararla ci serviranno soltanto un melone maturo, 1 etto di zucchero di canna, 2 etti di panna e dell’acqua. Tagliamo il melone e frulliamone la polpa priva dei semi insieme allo zucchero e a un cucchiaio d’acqua. Montiamo la panna a parte e poi mischiamo il tutto. Un paio d’ore di riposo in frigo e possiamo servire.

La granita alla mandorla è il dolce più fresco dell’estate

Ancora più semplice preparare 6 porzioni di granita alle mandorle, dolce tipico della tradizione siciliana. Gli ingredienti sono appena 4: mezzo litro d’acqua, mezzo di latte di mandorle, 3 etti di pasta di mandorle e 2 cucchiai di zucchero.

Tagliamo la pasta di mandorle a pezzetti e frulliamola con l’acqua fino a ottenere una crema senza grumi. Spostiamola in una ciotola grande e aggiungiamo tutti gli altri ingredienti. Mescoliamo e spostiamo in freezer fino al congelamento.

3 dolci estivi freschi e leggeri senza cottura e forno tutti da provare

L’ultimo dolce estivo per eccellenza è un grande classico: la Banana Split. Probabilmente l’abbiamo vista in un film di Hollywood e se abbiamo sempre sognato di mangiarla è arrivato il momento di prepararla in casa.

La ricetta di uno dei dolci più amati dai bambini è semplicissima e prevede una banana e 3 palline dei nostri gusti di gelato preferito. A queste aggiungeremo l’iconica ciliegia candita, la panna montata, la granella di nocciola e del cioccolato fondente in gocce.

Sbucciamo la banana e apriamola a metà facendo attenzione a non romperla. Appoggiamo sopra le 3 palline di gelato e su ognuna di esse una spruzzata di panna. Una spolverata di granella e di gocce di cioccolato e la ciliegia al centro e siamo pronti a far felici grandi e piccini.

Lettura consigliata

Non servono forno e cottura per questo dolce veloce e facile da preparare a base di cioccolato che farà letteralmente innamorare tutta la famiglia