Non tutti hanno la libertà di organizzare le proprie vacanze a piacimento. Ormai, molte delle regole aziendali, che conoscevamo, sono state stravolte dall’avvento del lavoro agile. I parametri su cui si basavano precedentemente le scelte dei periodi di vacanza hanno subito una forte variazione.

Anche chi gestisce un’impresa, se questa non sorge in una zona prevalentemente turistica, può pensare di programmare le proprie ferie ad agosto. Che è il momento in cui tutti affollano le località marittime, svuotando progressivamente le città.

Oggi moltissimi si stanno chiedendo se, a luglio inoltrato, è ancora possibile prenotare un posto, in splendide mete turistiche, a poco prezzo e last minute. La risposta è si, perché esistono 6 mete per le vacanze al mare in agosto che sono perfettamente accessibili e oltremodo fascinose. E sono così vicine che sarà molto facile applicare dei trucchi infallibili per accaparrarsi voli a prezzi bassissimi.

Si tratta di zone spettacolari e intrise di storia, cultura, folklore, aromi, colori e sapori unici. Oltre alle acque trasparenti e alle spiagge argentate, queste mete offrono siti di alto valore storico e archeologico, esperienze culinarie molto goderecce e una simpatica movida notturna. Si tratta inoltre di località sicure, ideali per trascorrere del tempo in spensieratezza con famiglie, fidanzati e amici.

È impossibile non iniziare questa lista con Creta, l’isola più imponente della Grecia.

6 mete per le vacanze al mare in agosto tra Italia, Grecia e Spagna dove spendere poco e prenotare all’ultimo momento

Famosa per le spettacolari località di Agios Nikolaos e Chania, Creta è un territorio carico di siti interessanti dal punto di vista artistico e antropologico. Scegliendo cittadine meno rinomate, è più facile risparmiare una cospicua somma. Inoltre, visitare le vestigia di una civiltà remota può essere oltremodo emozionante.

Prenotare a Creta in agosto è assolutamente possibile, anche godendo delle offerte last minute e di prezzi che tendono a mantenersi stabilmente bassi tutto l’anno.

Restando in Grecia, l’ideale sarebbe provare a prenotare a Kos e a Rodi, luoghi che, come Creta, offrono numerosi spunti e non risentono di rincari stagionali eccessivi.

È consigliabile, se si volesse restare in Italia, orientarsi verso la Puglia. Terra di mare, olivi e trulli dal candore accecante, i paesaggi pugliesi sfiorano suggestioni mediorientali. Per gli amanti del cibo buono, corposo e della vita lenta e rilassata, è un paradiso.

Per gli amanti della natura, dei parchi e degli sport estremi, invece, la meta ideale potrebbe essere Minorca. La più piccola delle Baleari, offre scenari naturali che sembrano dipinti. Tra grotte e spettacolari insenature di roccia, boschi e siti archeologici, Minorca è un luogo conveniente, non dispendioso e ricco di stimoli.

Infine la Calabria, con i suoi 800 magnifici chilometri di costa, è ancora stranamente e ingiustamente sottovalutata. Un costo assolutamente economico della vita, si accompagna alle specialità del luogo e alle tipicità regionali più svariate.

