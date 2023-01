Le 5 cose che il tuo gatto fa solo perché ti considera come il suo unico padrone e ti ama

Sapevi di essere affetto da ailurofilia? Tranquillo, non si tratta di una malattia pericolosa ma di una sindrome molto piacevole. Gli ailurofili sono coloro che comunemente vengono definiti gattari.

L’amore e la passione per i gatti ti contraddistingue. Ma sei sicuro di saper comprendere le esigenze del tuo micio e quindi sapertene prendere cura? I felini domestici ci inviano dei segnali che, se ben interpretati, ci fanno capire come relazionarci con loro e creare complicità.

Le 5 cose che il micio ama fare solo con il suo essere umano preferito

Sembrerebbe che chi ama i gatti presenti una maggiore apertura mentale ma sia anche maggiormente introverso. Inoltre alcuni ricercatori avrebbero evidenziato una maggiore propensione al soccorso ed alle attività di volontariato.

Chi non ama i felini, li etichetta come animali opportunisti. Ma si tratta di una convinzione errata. La differenza rispetto ad altri animali, in particolare al cane, sta nel fatto che il gatto si concede solo quando si fida completamente. Quindi avere un rapporto vero e intimo con un gatto è anche una bella conquista.

Il gatto ha un carattere anticonformista ed è meno dedito alle regole. Gli amanti di questo animale hanno solitamente lo stesso approccio alla vita. Ma quando si crea un vero legametra animale e padrone, il micio manda dei segnali ben precisi.

Come capire se un gatto ti vuole bene?

Vediamo se il tuo gatto manda segnali d’amore. Un atteggiamento che esprime un legame forte e sincero è quello di “fare la pasta” su di te. Hai presente quella pressione che esercita con le zampe in modo alternato esattamente come se stesse impastando? Si tratta di un gesto che i gattini fanno sulla pancia della mamma per stimolare la produzione del latte. Dunque è l’atto più intimo che ci possa essere. Ma sono 5 cose che il tuo gatto fa solo se ti ama. Se si avvicina a te strofinandosi e tenendo la coda alta con la punta piegata, allora è come se ti stesse abbracciando. Esprime così la sua massima rilassatezza e confidenza.

C’è un gesto comune al cane che può farti capire se ti riconosce come il suo padrone e si fida di te. Quando si concede e cerca le coccole, se si affida a te vorrà farsi accarezzare la pancia. Essendo la parte del corpo più vulnerabile, la mostrerà solo se ti considera completamente sincero e nutre un senso di sicurezza.

Quali sono i baci che dà

Secondo alcuni i mici baciano il proprio padrone attraverso lo sguardo. Se il tuo felino ti fissa occhi negli occhi sbattendo le palpebre lentamente, è come se ti stesse baciando. Ti trasmette così tutto il suo affetto e ti fa capire che si sente tranquillo quando ti è vicino.

La sua tranquillità trova la massima espressione quando ti si addormenta addosso. La sua innata diffidenza non gli permetterebbe di dormire vicino a nessuno che non sia l’essere umano che riconosce come la sua mamma o il suo papà. Il tuo gatto ti manda tutti o alcuni di questi segnali? Se ancora non lo fa, continua a consolidare il vostro rapporto trasmettendogli fiducia e sicurezza. Dunque ecco le 5 cose che il micio fa perché ti considera suo unico padrone.