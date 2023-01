Ti sei mai chiesto qual è il più antico cibo dell’uomo? Non c’è solo la carne nel menu preistorico!

Se fin da bambino hai immaginato la classica scena dell’uomo primitivo che va a caccia e mangia carne potresti restare sorpreso.

Infatti, secondo una recente e interessantissima indagine di una équipe di archeologi e storici, il tuo antenato non avrebbe mangiato solo carne all’inizio della sua storia. Seguici in questo percorso curiosissimo, e che per assurdo ripropone dopo migliaia e migliaia di anni alcuni alimenti al momento attualissimi. Come la ricetta che sta andando alla grande in questo momento e che i nostri Esperti ti invitano a provare!

Cacciatore sì ma anche raccoglitore e agricoltore

Tralasciando la biblica immagine di Adamo ed Eva con la famosa mela, i nostri antenati non avrebbero mangiato solo carne. Magari te lo ricordi dagli studi della gioventù, ma l’uomo primitivo andava anche a raccogliere tutto ciò che di commestibile il terreno potesse donargli. È proprio in quest’ottica, ecco che in attesa di capire i cicli e le culture, il “Fred Flinstone” della situazione portava a tavola anche i cereali. Proprio studi molto recenti, effettuati dagli archeologi in Asia Minore avrebbero testimoniato la ricchezza di avena, farro e orzo nella dieta degli uomini primitivi. E mentre i maschietti se ne andavano a caccia, le donne si occupavano proprio di raccogliere questi prodotti e magari farne anche del pane. Un incredibile parallelo con la nostra quotidianità e l’abitudine che abbiamo adesso di portare in tavola pane e pasta speciali.

Ti sei mai chiesto qual è il più antico cibo dell’uomo? È qualcosa di sorprendente

Forse saprai che tra i primissimi panificatori della Storia ma anche mastri birrai ci furono gli Egizi. Talmente evoluti anche nella panificazione, da capire che il pane per uscire morbido e croccante, aveva bisogno di un antenato dell’attuale lievito. Mentre nel Mediterraneo nascevano le prime colture quasi moderne, sulle Ande, i colleghi americani, sperimentavano incredibilmente le primordiali tortillas e empanadas. Anche in questo caso, spazio ai cereali, veri e propri alleati delle tavole di allora. Valori nutrizionali di alto livello, rispetto alle produzioni tradizionali con la farina classica.

C’è spazio anche per la prima torta della Storia

Ti sei mai chiesto qual è il più antico cibo dell’uomo? Non c’è solo la carne nel menu preistorico, ma anche il primo dolce testimoniato della Storia. In attesa di nuove scoperte alimentari, attualmente il primo vero e proprio dolce riconducibile all’antichità è la focaccia di miele e farina che cucinavano gli antichi greci. Si chiamava “obelias” ed era addirittura collegata al culto degli Dei. Veniva infatti preparata e quasi sempre donata alle divinità, testimoniando l’importanza di questo dessert, che avrebbe dovuto addolcire l’atteggiamento divino nei confronti dell’uomo. Come la ricetta della torta stagionale che potresti preparare a grandi e piccini di casa, facile e gustosissima!