Cosa fare se il gatto si fa le unghie sul divano e lo graffia: ecco come farlo smettere subito

I gatti sono animali domestici davvero adorabili. Tuttavia, a volte non è così semplice insegnare loro cosa possono e non possono fare. Alcuni loro comportamenti possono infastidirci: basti pensare a quando graffiano il divano e i mobili per farsi le unghie. Oggi vogliamo spiegare in questo articolo cosa fare per evitare che il gatto ci rovini il divano. Per saperne di più, continuiamo a leggere qui di seguito.

Chi convive con un gatto avrà senz’altro notato che questi hanno bisogno dei propri spazi. Inoltre, i felini hanno spesso l’abitudine di farsi le unghie un po’ dove capita. Purtroppo, questa loro abitudine può rovinare mobili e oggetti che abbiamo in casa. Tra poco spigheremo il perché di questa loro abitudine, ma soprattutto come fare per farli smettere.

Sono circa 7 milioni le famiglie italiane che possiedono un gatto. Tuttavia, vedere il gatto che distrugge il divano è tutto fuorché piacevole. Scopriamo insieme perché lo fanno e come risolvere questo problema.

Cosa fare se il gatto si fa le unghie sui mobili: ecco i motivi che lo portano a comportarsi in questo modo

Se a volte i comportamenti del nostro animale domestico possono sembrarci strani, dobbiamo ricordarci che sono dei felini. Affilare le unghie è un comportamento istintivo.

Questo gesto gli permette di marcare il territorio sia in modo visivo, sia olfattivo. Oltre a lasciare il segno, emettono anche un odore per noi impercettibile.

Pertanto, il gatto fa così per dimostrare che quell’oggetto e quel territorio sono di sua proprietà. Inoltre, questo gesto gli permette di affilare e pulire gli artigli.

Come evitare che il gatto graffi il divano e altri oggetti: ecco i rimedi naturali più efficaci

Per risolvere il problema, è fondamentale possedere almeno un tiragraffi. Posizioniamoli nei luoghi più strategici della casa. Usiamo dei tappetini tiragraffi da applicare sui lati del divano: in questo modo risolveremo il problema. Questo ci permetterà di distrarre il gatto dal divano e portarlo a usare il tiragraffi proprio per affilare le unghie.

Se il tiragraffi non bastasse, possiamo provare con dei giochi interattivi: questi lo terranno occupato e divertiranno il nostro felino.

Un altro metodo efficace ed economico è rendere poco appetibile il divano al nostro gatto. Proviamo a coprire le parti del divano che il gatto graffia usando dei fogli di alluminio oppure con del nastro trasparente o in pvc. Possiamo acquistarne uno specifico nei negozi per animali, online a pochi euro, oppure procedere usando materiali che abbiamo già in casa.

Come impedirgli di graffiare il divano: altri 3 rimedi infallibili

Cosa fare se il gatto si fa le unghie in casa? In commercio esistono diversi spray disabituanti da acquistare per scoraggiare il gatto in questa pratica. Occorrerà soltanto avere costanza nell’usarli per risolvere il problema.

In alternativa, possiamo usare dei rimedi fai da te con semplici prodotti naturali. Ad esempio, uniamo 5 gocce di olio essenziale all’eucalipto e del succo di limone a mezzo litro d’acqua. Il profumo sarà piacevole per gli umani ma fastidioso per i felini. Vaporizziamolo 2 volte al giorno attorno al divano. Altri prodotti utili sono l’aceto di vino e la citronella.

Infine, strofiniamo dell’erba gatta sui tiragraffi: il suo profumo attirerà il gatto e lo incoraggerà ad usare quel luogo per affilare le unghie.