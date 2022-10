Quali segni vanno d’accordo in amore, amicizia e lavoro

La compatibilità tra i segni zodiacali potrebbe sembrare un’informazione banale, ma non è così. Ci preoccupiamo di accordare al meglio nomi, farmaci, gruppi sanguigni, colori indossati. Faremmo un errore a non considerare l’importanza di conciliare carattere e temperamento di chi ci circonda.

Le affinità sono molto importanti per la buona riuscita di un rapporto amicale, amoroso o lavorativo. Certamente non esistono le coppie perfette, ma si può raggiungere un ottimo livello di armonia.

Quali segni vanno d’accordo e come scoprire l’affinità di coppia

Leone, Scorpione, Capricorno, Sagittario, Acquario, Toro sono solo alcuni dei segni dello zodiaco ed ognuno presenta le proprie peculiarità caratteriali. Potrebbe essere sufficiente il segno zodiacale per azzardare una prima valutazione di compatibilità. Spesso però vengono prese in considerazione anche la data e l’ora di nascita, in quanto anche l’ascendente potrebbe influire. In internet si trovano numerose tabelle dalle quali poter verificare l’ascendente, ma bisogna conoscere l’orario preciso della nascita. All’ora locale precisa dovremo aggiungere il tempo siderale del giorno della nascita. Anche questo dato è reperibile online e individuabile incrociando mese e giorno di nascita. Se la somma tra ora locale e siderale è superiore a 24, dovremo sottrarre da questa somma il numero 24. Otterremo così il tempo siderale totale in base al quale potremo conoscere il nostro ascendente consultando le tabelle. In internet si trovano anche dei software e delle applicazioni che eseguono il calcolo per noi.

Come si comportano i segni zodiacali in amore e amicizia

Stelle e pianeti influiscono sulla nostra personalità. È per questo che potrebbe risultare vincente analizzare i segni zodiacali e le relative compatibilità.

Iniziare un progetto di lavoro, un’amicizia sulla quale investire o un rapporto di coppia conoscendo il favore o lo sfavore degli astri potrebbe essere utile.

Ogni segno ha un gruppo di segni verso i quali potrebbe essere opportuno orientarsi. Non necessariamente si tratta di incastri perfetti dovuti a caratteristiche comuni. In alcuni casi vale il principio degli opposti che si attraggono.

Quali persone stanno bene insieme

Sapere quali segni vanno d’accordo potrebbe essere un aiuto a calibrare le nostre scelte, ma ovviamente il condizionale è d’obbligo. Sarebbe sbagliato infatti escludere alcune persone solo per il loro segno zodiacale oppure scegliere dei partner in base alla data di nascita. Come per tutte le scelte di vita occorre essere cauti ed analizzare ogni aspetto prima di imboccare una strada importante. Per chi ama consultare gli astri, conoscere le compatibilità e le affinità zodiacali può essere un tassello in più da considerare. Ma non deve essere certamente l’unico. In tantissime occasioni coppie lavorative o affettive che sulla carta non erano compatibili hanno raggiunto risultati inaspettati. Oltre ad affidarci alle stelle, basiamoci sul buon senso e sull’intuito.

