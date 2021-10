L’autunno ormai è arrivato, e le temperature hanno iniziato inesorabilmente ad abbassarsi. In gran parte d’Italia, ormai, le persone hanno iniziato a cambiare abbigliamento, sfoderando le prime giacche e i primi maglioncini.

È proprio in un contesto simile che comincia a venir voglia di mangiare qualcosa di più caldo, che possa riscaldare lo stomaco, soprattutto di sera. Senza contare che questo è il periodo delle influenze, e bisogna mangiare gli alimenti giusti per rinforzare le difese immunitarie se non vogliamo ammalarci.

L’idea migliore per unire questi due obiettivi è prepararsi una bella zuppa calda, piatto molto amato da tantissime persone.

La zuppa è un ottimo modo per coccolarsi nella stagione più fredda dell’anno, e anche per integrare alimenti preziosi e ricchi di vitamine. Grazie alle squisite verdure autunnali, rinforzeremo il sistema immunitario e faremo un bel regalo anche al palato, perché i piatti saranno davvero da leccarsi i baffi. Scopriamoli subito.

Le 3 migliori zuppe calde dell’autunno perfette per coccolarci in queste prime serate fresche

L’influenza sta arrivando e quest’anno, secondo le stime, gli italiani con l’influenza saranno 6 milioni. Per evitare di rientrare in questa casistica, dovremo iniziare sin da subito a integrare nella nostra alimentazione i giusti ingredienti. Per prima cosa, prendiamo appunti e memorizziamo queste preziose verdure di stagione per fare un pieno di vitamina C e rinforzare le difese immunitarie.

Ed ecco ora qualche spunto per preparare delle fantastiche zuppe da servire in tavola in queste serate più fresche.

Zuppa di cavolfiore, cipolle e pancetta

Il cavolfiore è noto per le sue proprietà nutritive. Contiene minerali importanti, come potassio, fosforo e calcio, vitamina C e tanto altro. I cavolfiori hanno anche straordinarie proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antiossidanti. Quindi saranno perfetti per questa stagione. In più, pochi sanno che i cavolfiori fanno parte dei cibi toccasana grazie a cui si potrebbe ridurre il rischio di tumore alla prostata.

La cipolla, invece, è nota per le sue proprietà depurative e diuretiche. Senza contare che anche le bucce della cipolla sono molto preziose, infatti valgono oro per quest’importantissima funzione. E i cubetti di pancetta daranno una nota di sapore ancora più sfiziosa e decisa.

Con zucca, patate e cipolle croccanti

La zucca è uno dei simboli dell’autunno. È importante per rinforzare le difese immunitarie, grazie all’alto contenuto di vitamine, minerali e fibre. È un ottimo ingrediente per tenere lontani i malanni tipici della stagione. Anche le patate sono una grande riserva di vitamine, fibre, e sostanze preziose come il potassio.

Le cipolle croccanti saranno il tocco particolare per rendere ancora più gustosa questa zuppa.

Con verza e pomodoro

Le 3 migliori zuppe calde dell’autunno perfette per coccolarci in queste prime serate fresche prevedono anche un piatto della tradizione. La zuppa di verza e pomodoro, infatti, è il tipico piatto delle nonne, quello che ci faceva sentire coccolati di sera, quando eravamo piccoli. La verza è diuretica, contiene sali minerali importanti come il potassio e stimola l’attività intestinale, grazie all’apporto di fibre. Unita al pomodoro formerà un piatto perfetto per le serate fredde da passare al caldo nella propria casa.