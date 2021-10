Il parquet, noto anche come palchetto, è un pavimento in legno molto versatile. Si adatta in egual modo alle case dall’arredamento rustico e moderno. Tra i maggiori vantaggi che adottarlo permette ci sono la sua resistenza all’usura, e l’isolamento termico e acustico che garantisce grazie alle naturali proprietà del legno di cui è composto.

Esistono più tipologie di parquet. Nella scelta di quella da usare per la propria casa, bisogna tenere conto di diversi fattori. Primo tra tutti, l’ambiente in cui andrà posato. Nello specifico, quale parquet scegliere per gli ambienti più umidi della casa, come il bagno o la cucina?

Le caratteristiche

Un parquet adatto agli ambienti umidi dovrebbe essere:

verniciato piuttosto che oliato, perché la vernice protegge il legno sia dalla sporcizia che da eventuali macchie dovute all’umidità;

duro, in modo tale da resistere alla caduta di oggetti che potrebbero ammaccarlo;

preferibilmente protetto da una finitura che lo renda idrorepellente e ancora più duro e resistente;

posato con la tecnica dell’incollaggio, così da farlo aderire perfettamente alla superficie sottostante ed evitare infiltrazioni di acqua al suo interno.

Quale parquet scegliere per gli ambienti più umidi della casa

In linea di massima, i parquet più adatti a questo tipo di ambiente, e che rispettano le prime due caratteristiche citate, sono:

in legno di rovere, uno dei più resistenti e robusti in assoluto e con un prezzo che si aggira tra i 35 e i 50 euro al metro quadro, variabile anche a seconda del parquet scelto (in massello o prefinito, ad esempio);

in legno di iroko, spesso utilizzato anche per gli ambienti esterni. Non è resistente come quello in rovere, ma è ottimo contro le infiltrazioni di acqua. Il suo prezzo di base parte dai 30 euro per metro quadrato;

in legno di teak, molto duro e stabile, anche questo utilizzabile anche all’esterno. Il costo di partenza è di 60 euro per metro quadrato ed è tendenzialmente il più caro di quelli adatti agli ambienti umidi;

in doussiè, un legno che proviene dall’Africa e dal colore che varia a seconda dell’illuminazione della stanza e dell’ossidazione cui è sottoposto. Il prezzo di partenza è di circa 30 euro per metro quadrato;

in legno di bambù, dalla manutenzione particolarmente facile e dal prezzo di partenza di 30 euro per metro quadrato.

