L’Italia si prepara ad accogliere i turisti e gli italiani che decidono di passare le vacanze nel proprio Paese. Tanti i luoghi di villeggiatura e tante le spiagge da esplorare. Quest’anno però per alcune di queste le regole cambiano.

Come forse ben ricordiamo, la famosa Scala dei Turchi era stata chiusa l’anno scorso per dei lavori di manutenzione. E ora si vocifera di una richiesta fatta dal proprietario nei confronti di Elon Musk affinché egli la compri.

Il Comune ha già risposto sottolineando come questa sia “solo una provocazione”, e una dichiarazione arriva anche dal mondo della politica. Infatti, Di Caro (M5S) in merito aveva affermato: “È più facile che l’acquisti Elon Musk che la Regione risolva la diatriba sulla proprietà”.

Se quindi da una parte la sorte della Scala dei Turchi rimane un’incognita tra provocazioni, per altre spiagge italiane la risposta arriva. E per quest’estate 2022 alcune modifiche saranno messe in atto.

Una spiaggia in Italia tra le più belle al Mondo rinnova le regole d’accesso facendo pagare l’ingresso

Una spiaggia amatissima da tanti, che si trova in Sardegna, limita l’accesso e sarà prevista una fee giornaliera da pagare.

Una conferma e un ritorno al numero chiuso della spiaggia La Pelosa in Sardegna. “L’esperienza degli anni scorsi è stata vincente”, ha dichiarato il sindaco Antonio Diana. Così la spiaggia continua sulla strada del numero chiuso. Accessi limitati dalle otto della mattina fino alle sei di sera. Una regola che è stata messa in atto non per prevenire il contagio da Covid, ma per la salvaguardia della spiaggia.

Gli accessi giornalieri saranno dunque 1.500 al giorno dalle 8 alle 18, dopo questi orari gli ingressi saranno liberi. Questa regola sarà in vigore dal 1° giugno fino al 30 settembre.

Ma non finisce ovviamente qui. Per accedere alla famosa spiaggia sarà necessario pagare un ingresso pari al costo di 3.50 euro, i bambini sotto i 12 anni non pagano.

Al momento dell’ingresso sarà consegnato un bracciale colorato biodegradabile, come quando si entra nel privé di una discoteca. Ma attenzione, perché la tinta del bracciale cambia di giorno in giorno. Decisione presa per evitare che i furbetti entrino nuovamente nella spiaggia il giorno dopo senza pagare. E così una spiaggia in Italia tra le più belle al Mondo rinnova le sue regole per entrare.

Non dimentichiamo, però, che tra le tante località di mare che dobbiamo visitare, almeno una volta nella vita, dobbiamo inserire anche Maiori e le isole che si trovano nel centro Italia.

Approfondimento

Per l’estate 2022 non perdiamo l’occasione di fare un giro in treno sulle Alpi gratis