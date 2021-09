Il libretti di risparmio postale (LRP) sono sicuramente tra gli strumenti di gestione del denaro più diffusi presso i piccoli risparmiatori. Tuttavia, non tutti conoscono queste modifiche delle condizioni applicate al libretto di risparmio postale di Poste Italiane. Vediamo di quali si tratta.

Una breve descrizione del libretto di risparmio postale di Poste Italiane

I LRP sono strumenti storici, sorti all’incirca 150 anni fa. Questi prodotti sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e collocati per il tramite di Poste Italiane. Abbiamo già visto quali sono i 5 enormi vantaggi e il gran difetto del libretto di risparmio postale, che pochi considerano e vagliano fino in fondo.

Qui ricordiamo brevemente che, tra i punti di forza dello strumento, troviamo anzitutto la garanzia dello Stato italiano. Inoltre, non prevedono costi di apertura, chiusura e gestione, tranne gli oneri di natura fiscale.

Nel tempo è andata ampliandosi la gamma di questo prodotto (anche in forma dematerializzata) sul mercato. Oggi, infatti, abbiamo il libretto ordinario, quello smart, il libretto dedicato ai minori e quello giudiziario.

A fronte di questi enormi vantaggi, tuttavia, va detto che la liquidità non rende quasi nulla, mentre l’inflazione ad agosto è stata pari al 2%.

L’ideale, dunque, sarebbe tenere depositata solo una piccola parte di liquidità per fronteggiare le spese ordinarie, ed investire il resto. Per chi cerca spunti operativi, ecco quanto rendono 10.000 euro in buoni fruttiferi postali a breve termine, e a chi convengono.

L’avviso relativo alla modifica delle condizioni

Con riferimento ad alcune tipologie di LRP, sul portale di Poste è comparso un avviso in data 6 agosto. In sintesi, contiene modifiche delle condizioni applicate ai LRP nominativi ordinari, giudiziario, nominativi speciali dedicati ai minori di età e smart.

L’avviso comunica che, in precise date, i titolari di libretto smart e libretto nominativo ordinario cartaceo potranno prelevare allo sportello, senza carta libretto, in uffici postali diversi da quello di apertura del libretto. Il limite massimo giornaliero di prelievo è fissato in 1.500 euro.

Quanto alle date, l’avviso specifica che le modifiche delle condizioni valgono dal 25 agosto al 3 settembre, dal 25 settembre al 3 ottobre e dal 23 ottobre al 3 novembre (sempre 2021).

Non tutti conoscono queste modifiche delle condizioni applicate al libretto di risparmio postale di Poste Italiane

Per eventuali e/o ulteriori informazioni, l’avviso di Poste esorta la clientela a consultare i Fogli Informativi dei prodotti sottoscritti. Questi sono disponibili sia presso gli sportelli della rete territoriale o, più comodamente, sul portale di Poste e CDP.

Approfondimento

Quanto costa il libretto di risparmio postale e come scegliere il prodotto più conveniente per gestire i propri risparmi?