Sarebbe un errore grossolano saltare la colazione, il pasto principale della giornata che fornisce la giusta energia per affrontare gli impegni quotidiani. Sarebbe altrettanto sbagliato aspettare di arrivare in un bar per fare colazione con cappuccino e cornetto o qualcosa di simile. I nostri Esperti suggeriscono alcune alternative e indicano quali potrebbero essere le 3 colazioni più sane e migliori per dimagrire velocemente e accelerare il metabolismo.

Con l’arrivo della primavera si potrebbe anche anticipare ad alzarsi dal letto e uscire a camminare prima di colazione per regalare al corpo un primo risveglio attivo. Si tratta di un vero e proprio dono che assicura risultati sorprendenti ed evidenti. Spesso non si ha neanche idea di “Quante calorie si bruciano in 30 minuti di camminata e quante dopo 6 Km?”, ma i benefici sono straordinari. Se a questa abitudine si uniscono le 3 colazioni più sane e migliori per dimagrire velocemente e accelerare il metabolismo si raggiungono due obiettivi. Da un lato la perdita di peso e lo smaltimento del grasso in eccesso, dall’altro un corpo più elastico e prestante.

Le 3 colazioni più sane e migliori per dimagrire velocemente e accelerare il metabolismo

Si consiglia di iniziare la giornata con una tazza di thè verde che contiene polifenoli antiossidanti e imprime un’accelerata al metabolismo. Nella prima colazione salutare rientra pane di segale o integrale o ai cereali con marmellata senza zuccheri aggiunti e burro di arachidi.

Per la seconda colazione si suggerisce invece di sostituire il pane con lo yogurt greco che è ricco di proteine e riequilibra la flora intestinale. Allo yogurt greco si può aggiungere avena o bastoncini di crusca e frutta a basso contenuto di zuccheri come mirtilli e frutti di bosco.

La terza alternativa per una colazione gustosa e salutare prevede la preparazione di un pancake con albume d’uovo, farina di ceci e yogurt magro. Si mescolano i tre ingredienti con un frullatore a immersione e si cuoce il composto a fiamma media per poi assaporarlo con noci o mandorle, cacao amaro, miele e frutta fresca.

