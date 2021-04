Le 3 strategie per ossigenare il cervello e conservare una mente sana e forte

Il benessere della mente non è mai separato da quello del corpo. Questo è quello che recita il vecchio adagio nel momento in cui invita a conservare una mens sana in corpore sano. Nel corso del tempo le ricerche scientifiche hanno evidenziato la stretta correlazione tra un benessere che passa tanto dalla mente quanto dal corpo. Esistono infatti numerose attività ed esercizi che servono a conservare uno stato di salute ottimale. Oggi ci focalizzeremo sulle 3 strategie per ossigenare il cervello e conservare una mente sana e forte ogni giorno.

Esiste uno stress buono e uno stress cattivo per il cervello: come distinguerlo?

Sono molteplici le fonti di stress che quotidianamente rappresentano una vera e propria minaccia per la salute della persona. Solitamente si distinguono almeno due forme di stress: il “distress”, ossia quello stress che tende a nuocere al benessere psicofisico della persona; e il cosiddetto “eustress”, ossia quello stress necessario alla vita che si manifesta generalmente come una stimolazione ambientale costruttiva e creativa. Se quest’ultimo è da considerarsi come un favorevole pungolo ambientale, il distress rappresenta talvolta una vera e propria minaccia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

A pagarne le conseguenze naturalmente non è solo il corpo, ma anche la mente che deve costantemente elaborare un carico eccessivo e talvolta nocivo. Per arginare e ridurre l’impatto di uno stress negativo, a volte non è sufficiente eliminarne la fonte.

Lo stress agisce sull’organismo operando dei veri a propri cambiamenti fisiologi, come ad esempio l’aumento di produzione del cortisolo. Si tratta di un ormone che, quando prodotto in maniera eccessiva, produce effetti sull’organismo come: alterazioni del battito cardiaco; disturbi del sonno; dolori muscolari; sensazione di stanchezza e tanto altro ancora. Che fare dunque? Esistono tantissime attività che è possibile realizzare al fine di prevenire risposte mal adattive all’ambiente e diventare sempre più resilienti. Tra le tante, di seguito vogliamo esplorare 3 strategie per ossigenare il cervello e conservare una mente sana e forte.

L’importanza dell’esercizio fisico

Nella programmazione della giornata, un aspetto che non può mancare è certamente l’attività motoria o sportiva. Conduciamo sempre più di frequente una vita che costringe a trascorrere numerose ore da seduti o compiendo scarsi movimenti. Il corpo, così come il cervello, hanno invece bisogno di muoversi per ossigenarsi e funzionare in maniera ottimale.

Il regolare esercizio fisico è certamente uno degli elisir di lunga vita che raccomandano tantissimi esperti e medici. Oltre che a giovare al fisico, l’attività sportiva produce grandi cambiamenti sul funzionamento cerebrale, migliorando persino qualità del tutto inaspettate.

Nell’articolo “Camminare ogni giorno produce un ulteriore e straordinario effetto inaspettato secondo la scienza” abbiamo spiegato di cosa si tratta. Per cui via libera a qualsiasi forma di allenamento o sport che piace e fa stare bene. Per i più pigri anche una passeggiata è preferibile ad una vita sedentaria e poco salutare per il cervello.

Le nuove scoperte della scienza su come migliorare il benessere psicofisico

Un’altra delle 3 strategie per ossigenare il cervello e conservare una mente sana e forte, coinvolge studi scientifici piuttosto recenti. Alcune ricerche hanno evidenziato come la partecipazione ad attività di tipo culturale e artistico tenga piacevolmente in attività il cervello.

Si definisce infatti “neuroestetica” quella disciplina che si occupa di studiare le basi neurobiochimiche del benessere psicologico connesso al rapporto tra uomo, arte e cultura. Insomma, dedicarsi a delle attività artistiche e culturali, secondo la scienza, potrebbe ridurre i livelli di stress, ansia e depressione e non solo. Si stima che addirittura abbia un potenziale impatto anche sulla riduzione della spesa destinata alle cure farmacologiche e all’ospedalizzazione. Dunque, chiunque stesse pensando di abbandonare la propria passione artistica o culturale per i troppi impegni in agenda, farebbe meglio a riprogrammare il calendario. Il cervello e la mente si mantengono in ottima salute quando ci si dedica a queste forme artistico-espressive.

Un semplice esercizio per risultati eccezionali

L’ultima, ma non per importanza, delle 3 strategie per ossigenare il cervello e conservare una mente sana e forte riguarda lo stretching. Nella generalità dei casi, possiamo affermare che lo stretching contribuisca a migliorare la circolazione sanguigna in tutto quanto il corpo. Aiuta a distendere i muscoli e a ritrovare un rilassamento generalizzato che si riflette anche sul cervello.

Esistono tantissimi esercizi di stretching che sarebbe utile realizzare nei diversi momenti della giornata per favorire la circolazione. Questa semplicissima attività potrebbe ulteriormente favorire il contatto con il proprio corpo mettendosi in ascolto dei segnali che esso invia. Per chi volesse partire da esercizi molto semplici ed efficaci, può consultare una facile pratica di stretching spiegata nell’approfondimento qui.