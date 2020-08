Nel team di Proiezionidiborsa ci sono esperti pronti a dare suggerimenti su come perdere 3 kg in 7 giorni senza arrecare danni alla salute. Conviene mettere in guardia i nostri lettori dalle diete fai da te o dai consigli che possono giungere da amici e parenti. Occorre possedere competenze specifiche per avviare un processo di dimagramento difatti non a caso si parla di scienza della nutrizione. La pratica più diffusa di chi ricorre alla privazione di cibo è da evitare senza esitazioni perché di fatto fornisce un’informazione contraria all’organismo. Si crede erroneamente che affamando il nostro corpo si possa ottenere unicamente una perdita significativa di peso.

In realtà in un regime di privazione, oltre a perdere chili, si compie un vero e proprio attentato a discapito del benessere psicofisico. Si avvia così un processo di cannibalismo per cui l’organismo inizia ad attingere energie e risorse proprio laddove non dovrebbe. Leggete a tal proposito “Cosa succede al nostro organismo se saltiamo i pasti? Ecco tutti i pericoli per la salute che non ti aspetteresti”. In mancanza di nutrienti necessari il corpo tende a conservare le riserve di grasso e blocca il metabolismo per garantire sopravvivenza fino al pasto successivo. Vediamo dunque come perdere 3 kg in 7 giorni senza arrecare danni alla salute e senza correre il rischio di riacquistarli in breve tempo.

Come perdere 3 kg in 7 giorni senza arrecare danni alla salute

Il metodo più sicuro e rapido per smaltire 3 kg in una settimana presuppone anzitutto molto impegno a tavola. Sia chiaro a tutti i lettori che si dimagrisce mangiando porzioni sufficienti di cibo sano. È inutile macinare chilometri di corsa o di camminata a passo veloce se poi non si rinuncia a dolci, cibi fritti e condimenti grassi. Si inizia a dimagrire a tavola in presenza della giusta quantità di carboidrati, proteine, fibre e grassi salutari.

Secondo le più recenti indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il benessere dipende anzitutto da una corretta alimentazione. Pertanto si può perdere peso anche nel giro di 7 giorni purché non priviate il corpo del giusto apporto calorico quotidiano. Occorre cioè coniugare la pratica costante di un’attività aerobica all’assunzione di meno calorie.

Si raccomanda anzitutto di non sacrificare la colazione, ma anzi di privilegiare nella prima parte della mattinata l’assunzione di proteine. Un’abbondante colazione conferisce energia sufficiente per affrontare gli impegni lavorativi. A pranzo dovete assumere nuovamente proteine con l’aggiunta di cereali e di abbondanti porzioni di verdure. Lo spuntino del pomeriggio potrebbe contemplare il consumo di un frutto di stagione unitamente a frutta secca. Associare mandorle, noci o nocciole consente difatti di abbassare l’indice glicemico della frutta che contiene naturalmente zuccheri. A cena occorre riproporre al corpo una porzione di verdura ad una di proteine.