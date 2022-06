Dove andare in vacanza quest’anno? Chi non ha ancora scelto la destinazione finale per le proprie ferie può affidarsi alle offerte last minute. Per una scelta ancora più precisa un turista attento potrebbe scegliere tra le località che hanno vinto il premio Traveller’s choice best of the best. Molti probabilmente rimarranno stupiti nel trovare luoghi che non hanno mai sentito nominare. Eppure decine di migliaia di turisti hanno indicato queste destinazioni come luoghi ideali di vacanza. Ecco le 10 località più apprezzate dai turisti di tutto il Mondo.

I social hanno portato una novità che fino a 10-15 anni fa era praticamente sconosciuta, quella delle recensioni. Oggi praticamente tutte le attività di servizio sono sul web ed hanno una pagina social. Chiunque può mettere una recensione rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto. Possiamo affidarci alle recensioni per scegliere un prodotto, un ristorante e anche per individuare il luogo della vacanza e la struttura dove pernottare.

Per esempio, un portale specializzato nel settore delle case vacanza, ha individuato le spiagge più belle d’Italia che ci invidiano in tutto il Mondo. Questa classifica è stata stilata in base alle recensioni degli utenti di queste spiagge. Il portale ha preso in considerazione solo i tratti di costa con almeno 100 recensioni e con una valutazione media di almeno 4 stelle. Alcune di queste spiagge considerate le più belle d’Italia, per molti sono davvero sconosciute.

Le 10 località più di tendenza tra i viaggiatori secondo la classifica di un famoso portale di viaggi e vacanze

Un altro conosciutissimo portale internazionale operante nel settore dei viaggi ha organizzato il concorso Traveller’s choice best of the best. Il concorso premia le destinazioni più amate dei viaggiatori nel Mondo e le sorprese non mancano. Al decimo posto di questa classifica troviamo l’isola di Santorini nelle Cicladi. Santorini è famosa soprattutto per il vulcano nero di Perissa e la spiaggia Rossa che attira turisti da tutto il Mondo. Goreme in Turchia si pone al nono posto in classifica. Probabilmente pochissimi conoscono questa località in cui si trova il Goreme national park. Questo sito è patrimonio dell’UNESCO e qui si possono ammirare chiese rupestri del X e del XI secolo.

All’ottavo posto di questa classifica, si trova Arusha in Tanzania. Questa città è alle pendici del Kilimangiaro ed è in posizione strategica per una visita alla Great Rift Valley. Tra le località più votate di questa classifica c’è Natal, in Brasile, che si colloca al settimo posto. La spagnola Ibiza, nelle isole Baleari, si piazza al sesto posto. Forse non tutti sanno che Ibiza in spagnolo antico significa divertimento fino allo sfinimento. Al quinto posto troviamo l’affascinante Dubrovnik in Croazia, a due passi dall’Italia. Al quarto troviamo Tulum nel Messico, che vanta un sito archeologico Maya perfettamente conservato.

Le tre località sul podio

Tra le 10 località più di tendenza, sul podio troviamo al terzo posto Rodi, la più grande delle isole del Dodecaneso. Il Cairo in Egitto si pone al secondo posto. Questa città è uno scalo obbligato per una visita alle vestigia di uno dei regni più misteriosi del Mondo, quello degli antichi Egizi.

In vetta a questa classifica troviamo Maiorca. L’isola delle Baleari è stata la più premiata dai viaggiatori ed è la vincitrice del Traveller’s choice best of the best 2022.

