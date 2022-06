Chi ancora non ha deciso dove trascorrere le prossime vacanze, troverà utilissimo quello che stiamo per scrivere, specialmente se la meta sarà il mare. Un portale specializzato nel settore delle case vacanza, ha stilato una classifica delle 10 più belle spiagge italiane. Questa classifica è nata sulla base delle preferenze degli utenti del portale. Le sorprese non mancano, anche perché qualche spiaggia magari molti non l’avranno mai sentita nominare.

Il mare Mediterraneo è ricco di meravigliosi tratti di mare. Molti turisti italiani decidono di abbandonare le coste nostrane per avventurarsi in mari stranieri. La bellezza della località straniera, ma anche i prezzi davvero invitanti, sono due forti calamite per i nostri vacanzieri. Sembra incredibile ma è possibile fare una vacanza di 8 giorni in una delle isole più belle della Croazia ad un costo veramente ridicolo. Le offerte per questo angolo di paradiso a 2 passi dall’Italia partono da 200 euro. Comprendono l’alloggiamento in un residence 3 stelle a poche centinaia di metri dal mare e anche il volo aereo di andata e ritorno. Sempre che qualcuno non decida di andare in auto.

Le 3 spiagge più belle d’Italia che ci invidiano in tutto il mondo ma che a molti sono sconosciute

Il nostro Paese, con migliaia di km di coste, vanta spiagge che tutto il mondo ci invidia. Spesso sono a pochi km da casa nostra e magari non le conosciamo, o non siamo mai andati a visitarle. Noi spesso pensiamo che l’erba del vicino sia sempre più verde e trascuriamo di ammirare quanto invece potrebbe essere bella anche la nostra. Queste 10 spiagge potrebbero essere meta delle prossime vacanze ma anche di un fine settimana. Le spiagge della classifica hanno almeno 100 recensioni e una valutazione media di almeno 4 stelle. Quindi quelle in elenco sono le 10 spiagge più gradite dal turista in base alla sua esperienza reale.

Al decimo posto c’è la spiaggia del Lazzaretto in Sardegna. Al nono posto si classifica la spiaggia del Poetto, a Cagliari, sempre in Sardegna. La spiaggia delle Ghiaie, a Portoferraio in Toscana, si inserisce all’ottavo posto. Al settimo troviamo sempre in Toscana, la spiaggia dei Cavoli, a Campo nell’Erba. Al sesto posto, troviamo la spiaggia di Bibione nel Veneto, al quinto quella di Simius e al 4° la spiaggia di Porto Giunco, entrambe in Sardegna.

Queste sono le 3 spiagge più belle d’Italia, quelle preferite dai turisti. Il tratto di costa della Cinta, a San Teodoro, sempre in Sardegna, si piazza sul gradino più basso del podio. Al secondo posto per preferenze c’è la scala dei Turchi in Sicilia, nella provincia di Agrigento. Mentre la spiaggia che ha avuto il numero più alto di preferenze si trova al Nord e per la precisione in Liguria. Il tratto di mare che svetta su tutti per bellezza in Italia è la baia del Silenzio, a sud di Sestri Levante.

Approfondimento

