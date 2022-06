Parliamoci chiaro, le pulizie di casa sono una di quelle operazioni necessarie e indispensabili ma che non tutti amano. Questo disamore, poi, diventa ancora più acceso nel momento in cui dopo aver pulito ci rendiamo conto che macchie e aloni sono ancora qui.

Questo può valere per molte zone della casa, come ad esempio nella pulizia dei rubinetti e delle superfici in acciaio dalle macchie di calcare. Eppure a questo terribile anatema domestico basta rispondere con un semplice trucchetto della nonna.

Ne bastano poche gocce per pulire i vetri da macchie di calcare e aloni di sporco tenendoli puliti a lungo

Stesso discorso può essere fatto per i vetri di casa, che siano quelli delle finestre o del box doccia. Nel primo caso non tarderanno ad accumularsi macchie di ogni genere derivanti dalle intemperie esterne, smog e pioggia. Nel secondo, invece, i vetri saranno resi opachi dal terribile calcare, specialmente nelle città dove l’acqua è più dura.

Eppure con un’efficace miscela possiamo salutare il problema dei vetri sporchi e macchiati.

La miscela

Quello che ci servirà è del banale sapone per i piatti. Sembra strano ma ne bastano poche gocce diluite nell’acqua per rimuovere lo sporco e mantenere i vetri puliti.

Quello che dovremo fare sarà versare in una bacinella un litro di acqua e qualche goccia di detersivo per piatti. All’interno di questa soluzione immergeremo un panno in microfibra che poi strizzeremo. Passiamo il panno su tutta la superficie del vetro rimuovendo lo sporco più tenace.

Mai più vetri sporchi

Al termine della pulizia dovremo asciugare immediatamente con un altro panno in microfibra o cotone, ma possibilmente di buona qualità. Da evitare, infatti, sono quei tessuti che lasciano residui sul vetro e, assolutamente, ricordiamo di non usare la carta.

Questa soluzione può essere utilizzata anche per i vetri del box doccia intaccati dallo sporco e dal calcare. Per sciogliere ancor più efficacemente il calcare, inoltre, possiamo fare una piccola aggiunta nella soluzione pulente. In questo caso metteremo in un contenitore spray acqua, qualche goccia di sapone per piatti e dell’alcol. L’alcol, infatti, scioglierà in men che non si dica anche il calcare più ostinato donando nuova brillantezza ai nostri vetri.

Insomma, per avere vetri puliti e splendenti la soluzione è già nelle nostre case.

